https://1prime.ru/20261117/rossija-875266673.html

В России продолжает расти спрос на виниловые пластинки

В России продолжает расти спрос на виниловые пластинки - 17.11.2026, ПРАЙМ

В России продолжает расти спрос на виниловые пластинки

Спрос на виниловые пластинки в России продолжает расти, при этом интерес проявляет широкий круг россиян, а не только коллекционеры, рассказали РИА Новости... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T01:48+0300

2026-11-17T01:48+0300

2026-11-17T01:48+0300

бизнес

россия

wildberries

ozon

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875266673.jpg?1794869339

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Спрос на виниловые пластинки в России продолжает расти, при этом интерес проявляет широкий круг россиян, а не только коллекционеры, рассказали РИА Новости представители торговых площадок. "В России сохраняется тренд на популяризацию ретроносителей музыки. Продажи виниловых пластинок на Wildberries в третьем квартале увеличились в полтора раза в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии продажи выросли на 43%. Средний чек по итогам третьего квартала незначительно сократился на 4%. В среднем диск обходится в 3200 р. Интересно, что в крупных городах динамика обычно выше общероссийской", - рассказали в пресс-службе RWB. В Ozon также отметили рост спроса у россиян на виниловые пластинки - в октябре текущего года он вырос в 1,4 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. "Спрос однозначно растет, и это видно не только по цифрам, но и по самой аудитории. Если раньше за пластинками приходили в основном опытные коллекционеры и аудиофилы, то сейчас винил покупают самые разные люди", - добавили в интернет-магазине "Винилпарк". В компании пояснили, что многие люди берут виниловые пластинки в подарок. Такие сюрпризы связывают с особой атмосферой, историей и красивым оформлением.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, wildberries, ozon