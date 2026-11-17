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Более 564 тысяч банок красной икры заблокировали на кассах в России

Более 564 тысяч банок красной икры заблокировали на кассах в России - 17.11.2026, ПРАЙМ

Более 564 тысяч банок красной икры заблокировали на кассах в России

Более 564 тысяч банок икры были заблокированы в России на кассах с 1 октября прошлого года, причем каждая десятая банка красной икры не допущена к продаже из-за | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:17+0300

2026-11-17T13:17+0300

2026-11-17T13:17+0300

бизнес

минпромторг

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Более 564 тысяч банок икры были заблокированы в России на кассах с 1 октября прошлого года, причем каждая десятая банка красной икры не допущена к продаже из-за истекшего срока годности, заявила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева. "И на кассах было заблокировано свыше 564 тысяч банок икры, причем каждая десятая банка красной икры была заблокирована из-за истекшего срока годности", - сказала она. Приезжева напомнила, что разрешительный режим при продаже красной икры в России работает с 1 октября прошлого года. Система автоматически проверяет товар перед продажей: срок годности, легальность ввода в оборот, статус разрешительных документов. В случае нарушений, система блокирует продажу продукта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, минпромторг