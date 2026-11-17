https://1prime.ru/20261117/rossija-875280931.html
Более 564 тысяч банок красной икры заблокировали на кассах в России
Более 564 тысяч банок красной икры заблокировали на кассах в России - 17.11.2026, ПРАЙМ
Более 564 тысяч банок красной икры заблокировали на кассах в России
Более 564 тысяч банок икры были заблокированы в России на кассах с 1 октября прошлого года, причем каждая десятая банка красной икры не допущена к продаже из-за | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:17+0300
2026-11-17T13:17+0300
2026-11-17T13:17+0300
бизнес
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875280931.jpg?1794910646
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Более 564 тысяч банок икры были заблокированы в России на кассах с 1 октября прошлого года, причем каждая десятая банка красной икры не допущена к продаже из-за истекшего срока годности, заявила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.
"И на кассах было заблокировано свыше 564 тысяч банок икры, причем каждая десятая банка красной икры была заблокирована из-за истекшего срока годности", - сказала она.
Приезжева напомнила, что разрешительный режим при продаже красной икры в России работает с 1 октября прошлого года. Система автоматически проверяет товар перед продажей: срок годности, легальность ввода в оборот, статус разрешительных документов. В случае нарушений, система блокирует продажу продукта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, минпромторг
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Более 564 тысяч банок икры были заблокированы в России на кассах с 1 октября прошлого года, причем каждая десятая банка красной икры не допущена к продаже из-за истекшего срока годности, заявила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.
"И на кассах было заблокировано свыше 564 тысяч банок икры, причем каждая десятая банка красной икры была заблокирована из-за истекшего срока годности", - сказала она.
Приезжева напомнила, что разрешительный режим при продаже красной икры в России работает с 1 октября прошлого года. Система автоматически проверяет товар перед продажей: срок годности, легальность ввода в оборот, статус разрешительных документов. В случае нарушений, система блокирует продажу продукта.