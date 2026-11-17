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Дефицита красной икры в России не будет, заявили в ВАРПЭ
Дефицита красной икры в России не будет, заявили в ВАРПЭ - 17.11.2026, ПРАЙМ
Дефицита красной икры в России не будет, заявили в ВАРПЭ
Оснований для дефицита красной икры на российском рынке нет, также нет оснований для цены за килограмм икры более 18 тысяч рублей, заявил президент... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:23+0300
2026-11-17T13:23+0300
2026-11-17T13:30+0300
россия
икра
красная икра
общество
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Оснований для дефицита красной икры на российском рынке нет, также нет оснований для цены за килограмм икры более 18 тысяч рублей, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "С учетом того объема добычи, который мы видим по итогам путины, мы не видим оснований для дефицита. Также как не видим основания для того, чтобы цена на красную икру превышала 18 тысяч рублей", - сказал Зверев на пресс-конференции. По его словам, спекулятивное ценовое галопирование на рынке красной икры прекратится в ближайшие полтора-два месяца.
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россия, икра, красная икра, общество
РОССИЯ, икра, красная икра, Общество
Дефицита красной икры в России не будет, заявили в ВАРПЭ
ВАРПЭ: оснований для дефицита красной икры на российском рынке нет
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Оснований для дефицита красной икры на российском рынке нет, также нет оснований для цены за килограмм икры более 18 тысяч рублей, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"С учетом того объема добычи, который мы видим по итогам путины, мы не видим оснований для дефицита. Также как не видим основания для того, чтобы цена на красную икру превышала 18 тысяч рублей", - сказал Зверев на пресс-конференции.
По его словам, спекулятивное ценовое галопирование на рынке красной икры прекратится в ближайшие полтора-два месяца.