https://1prime.ru/20261117/rossija-875281512.html

Дефицита красной икры в России не будет, заявили в ВАРПЭ

Дефицита красной икры в России не будет, заявили в ВАРПЭ - 17.11.2026, ПРАЙМ

Дефицита красной икры в России не будет, заявили в ВАРПЭ

Оснований для дефицита красной икры на российском рынке нет, также нет оснований для цены за килограмм икры более 18 тысяч рублей, заявил президент... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:23+0300

2026-11-17T13:23+0300

2026-11-17T13:30+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Оснований для дефицита красной икры на российском рынке нет, также нет оснований для цены за килограмм икры более 18 тысяч рублей, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "С учетом того объема добычи, который мы видим по итогам путины, мы не видим оснований для дефицита. Также как не видим основания для того, чтобы цена на красную икру превышала 18 тысяч рублей", - сказал Зверев на пресс-конференции. По его словам, спекулятивное ценовое галопирование на рынке красной икры прекратится в ближайшие полтора-два месяца.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, икра, красная икра, общество