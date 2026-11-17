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"Россия" отправит пассажиров рейса Петербург — Калининград на резервном самолете

"Россия" отправит пассажиров рейса Петербург — Калининград на резервном самолете - 17.11.2026, ПРАЙМ

"Россия" отправит пассажиров рейса Петербург — Калининград на резервном самолете

Авиакомпания "Россия" отправит пассажиров рейса Санкт-Петербург - Калининград, вернувшегося в аэропорт вылета по технической причине, в пункт назначения на... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:17+0300

2026-11-17T16:17+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" отправит пассажиров рейса Санкт-Петербург - Калининград, вернувшегося в аэропорт вылета по технической причине, в пункт назначения на резервном самолете, рассказали РИА Новости в авиакомпании. Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", операторе аэропорта "Пулково", самолет из Санкт-Петербурга в Калининград вернулся в аэропорт вылета в связи с технической неисправностью. "В Калининград пассажиры будут направлены на резервном самолете. На данный момент идет посадка на борт воздушного судна", - сообщили в "России". В авиакомпании подтвердили, что экипаж после взлета принял решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине. Посадка выполнена благополучно. "Экипаж выполнил все необходимые действия в соответствии с правилами безопасности полетов", - подчеркнули в "России".

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