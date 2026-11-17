https://1prime.ru/20261117/rossija-875302144.html

Число юрлиц и ИП из Китая, работающих в России, выросло в пять раз

Число юрлиц и ИП из Китая, работающих в России, выросло в пять раз - 17.11.2026, ПРАЙМ

Число юрлиц и ИП из Китая, работающих в России, выросло в пять раз

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Китая, работающих в России, в ноябре выросло более чем в 5 раз по сравнению с концом 2021 года,... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T20:07+0300

2026-11-17T20:07+0300

2026-11-17T20:07+0300

россия

финансы

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Китая, работающих в России, в ноябре выросло более чем в 5 раз по сравнению с концом 2021 года, сообщили РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile. "Лидером по числу действующих на сегодняшний день юридических лиц и ИП стал Китай. За пять лет их количество увеличилось с 4 004 до 21 800, или в 5,4 раза", - говорится в материале, в котором учитывались юридические лица из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их партнеров, а также ИП, имеющие гражданство этих стран. Второе место занял Вьетнам - число юридических лиц и ИП на текущий месяц составляет 4093, показатель при этом сократился на 1% по отношению к концу 2021 года. Третье место заняла Индия, где показатель за тот же период вырос в 2,8 раза - до 1410. В то же время число юридических лиц и ИП, связанных с США, по сравнению с концом 2021 года сократилось вдвое - до 715, с Сингапуром - в 1,6 раза, до 146. Число юридических лиц, связанных с АСЕАН и их партнерами, к ноябрю 2026 года выросло в 5,4 раза по отношению к концу 2021 года - до 21 800, а число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 21% - до 8536. Общий показатель вырос в 2,6 раза. Самым распространенным направлением деятельности бизнеса из стран АСЕАН и их партнеров стала торговля - в России действуют 12 192 юридических лица и ИП, занимающихся в основном розничной торговлей, еще 5855 занимаются оптовой торговлей. В сфере общественного питания работают 1236 юридических лиц и предпринимателей, торговлей и ремонтом автомобилей занимаются 930, операциями с недвижимостью - 600. Особенно активно развивается интернет-торговля - ею занимаются 7199 юридических лиц и ИП, более 90% из них связаны с Китаем. Для бизнеса из Вьетнама характерна торговля одеждой, обувью и текстилем, а также общественное питание. Предприниматели из Индии преимущественно представлены в оптовой торговле.

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россия, финансы, китай, вьетнам, индия, асеан