https://1prime.ru/20261117/rossija-875304321.html

Новый плацкартный вагон с местами-капсулами появится в России в 2029-2030 годах

Новый плацкартный вагон с местами-капсулами появится в России в 2029-2030 годах - 17.11.2026, ПРАЙМ

Новый плацкартный вагон с местами-капсулами появится в России в 2029-2030 годах

Новый плацкартный вагон с местами-капсулами появится в России в 2029-2030 годах, в нем будет от 54 до 60 мест, а у каждого спального места индивидуальные шторки | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T22:26+0300

2026-11-17T22:26+0300

2026-11-17T22:26+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Новый плацкартный вагон с местами-капсулами появится в России в 2029-2030 годах, в нем будет от 54 до 60 мест, а у каждого спального места индивидуальные шторки и регулируемый климат-контроль, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора . РЖД Иван Колесников. "Такой вагон должен в полной мере использовать преимущества увеличенного габарита Т. Там будет от 54 до 60 мест – в зависимости от внутренней компоновки других помещений. Мы ожидаем появление этого вагона в 2029-2030 годах", - сказал Колесников. Вагоны габарита Т имеют большую длину и ширину по сравнению со стандартными. "Работа над капсульной версией некупейного вагона продолжается. В силу ряда обстоятельств и оценки приоритетов, а приоритеты – это развитие двухэтажных вагонов и вагонов габарита Т, была сформирована определенная очередность", - рассказал замглавы РЖД. По его словам, после плацкартного вагона, вагона СВ и вагона-ресторана в габарите Т РЖД вплотную займутся и новой моделью плацкартного вагона с местами-капсулами. "Некоторое время назад мы рассматривали результаты по выбору компоновки вагона с местами-капсулами, и согласились, что шахматная компоновка – самое подходящее решение. Главный акцент в таких вагонах – на персонализацию пространства и расширение возможностей для качественного сервиса в пути. Для этого каждое спальное место получит индивидуальные шторки и регулируемый воздуховод", - раскрыл детали Колесников. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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бизнес, россия, ржд