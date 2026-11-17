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Страховщики предложили создать систему гарантированной продажи полисов ОСАГО

Страховщики предложили создать систему гарантированной продажи полисов ОСАГО - 17.11.2026, ПРАЙМ

Страховщики предложили создать систему гарантированной продажи полисов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) готов создать собственную систему гарантированной продажи полисов ОСАГО автовладельцам, которые по какой-либо причине не... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:20+0300

2026-11-17T16:20+0300

2026-11-17T16:37+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) готов создать собственную систему гарантированной продажи полисов ОСАГО автовладельцам, которые по какой-либо причине не могут приобрести страховку на рынке, сообщает РСА. "Есть предложение создать систему заключения договоров ОСАГО через сайт РСА на случай, когда российским автовладельцам не удается купить полис свободно на рынке по каким-либо причинам. Таким образом, гарантия заключения договора ОСАГО будет обеспечена РСА", - говорится в сообщении. Такой комментарий РСА опубликовал после заявления директора департамента страхового рынка Банка России Ильи Смирнова, который предложил внедрять механизм продажи полисов ОСАГО через портал "Госуслуги". По мнению страховщиков, приложенная регулятором конструкция излишня. "Мы солидарны с подходом, который ранее был сформулирован в публичных дискуссиях о развитии платформенной экономики – "не надо за деньги государства делать то, что может сделать рынок", - говорится в сообщении союза. В РСА отметили, что портал "Госуслуги" создан для предоставления населению муниципальных и государственных услуг, в то время как договор ОСАГО – коммерческий продукт. "В связи с этим нам кажется принципиально неверным привлекать портал Госуслуг к этой деятельности и расходовать на это бюджетные средства. Кроме того, нам кажется принципиально неверным подход, когда договор со страховщиком заключается без всякого участия страховщика", - говорится в сообщении. Кроме того, в случае реализации инициативы регулятора страховщики лишатся возможности взаимодействия с клиентом, предложения ему других продуктов и услуг. Поводом для предложения ЦБ стали точечные случаи недоступности полисов в регионах с высоким уровнем убыточности по ОСАГО. При этом этот вид страхования является обязательным, и по закону страховая компания, реализующая продукт ОСАГО, не имеет право отказать в заключении договора, если страхователем были предоставлены верные сведения при заключении договора. Страховщик может только варьировать цены полиса в рамках тарифного коридора, установленного Банком России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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