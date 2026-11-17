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РСХБ выяснил, сколько россияне готовы потратить на покупки в "Черную пятницу"

РСХБ выяснил, сколько россияне готовы потратить на покупки в "Черную пятницу" - 17.11.2026, ПРАЙМ

РСХБ выяснил, сколько россияне готовы потратить на покупки в "Черную пятницу"

Более 40% россиян рассчитывают потратить на покупки в рамках "Черной пятницы" до 5 тысяч рублей, а более трети рассматривают бюджет от 5 тысяч до 15 тысяч... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T19:04+0300

2026-11-17T19:04+0300

2026-11-17T19:04+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Более 40% россиян рассчитывают потратить на покупки в рамках "Черной пятницы" до 5 тысяч рублей, а более трети рассматривают бюджет от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, выяснил Россельхозбанк в своем исследовании, которое есть у РИА Новости. РСХБ провел исследование отношения россиян к "Черной пятнице", в котором приняли участие более 2 тысяч человек. "Основной спрос в период распродаж концентрируется в сегменте небольших и средних покупок: 42% респондентов рассчитывают уложиться в 5 тысяч рублей. Еще 37% готовы потратить от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Бюджет от 15 тысяч до 50 тысяч рублей предусмотрели 14% участников опроса. Еще 4% готовы потратить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а более 100 тысяч рублей – только 3% респондентов", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным РСХБ, основной целью покупок в "Черную пятницу" 45% россиян ставят приобрести товары, которые они планировали купить в ближайшее время. Более четверти используют распродажи для покупок подарков к Новому году и другим праздникам. Еще 8% участников совершают стратегические закупки впрок или на будущее, а почти каждый пятый позволяет себе спонтанные покупки во время выгодных условий ради удовольствия. Также в РСХБ рассказали, что 16% россиян планируют использовать кредитные карты, рассрочки или BNPL-сервисы для покупок на "Черную пятницу". При этом 74% будут платить дебетовой картой. Еще 8% предпочтут покупки за наличные деньги, а 2% россиян планируют использовать цифровые рубли при оплате на распродажах. "Россияне становятся более рациональными в отношении крупных распродаж: чаще воспринимают их как возможность совершить заранее запланированные покупки, внимательнее относятся к бюджету и преимущественно выбирают для оплаты собственные средства. При этом интерес к сезонным акциям сохраняется, что подтверждается и динамикой транзакционной активности наших клиентов в прошлом году", - отметил руководитель блока розничного бизнеса РСХБ Дмитрий Лепехин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, россия, рсхб, россельхозбанк