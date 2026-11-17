https://1prime.ru/20261117/rubl-875283076.html
Потенциал для роста: аналитик оценил динамику курса рубля
Потенциал для роста: аналитик оценил динамику курса рубля - 17.11.2026, ПРАЙМ
Потенциал для роста: аналитик оценил динамику курса рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник опять снижается, демонстрируя колебания с периодом два дня: один - вверх, второй - вниз, оставаясь в... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:39+0300
2026-11-17T13:39+0300
2026-11-17T13:39+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник опять снижается, демонстрируя колебания с периодом два дня: один - вверх, второй - вниз, оставаясь в середине диапазона 12-12,5 рубля, а по сравнению с утром снижение усиливается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.08 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,34 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,32-12,40 рубля. Во вторник ожидается продолжение движения курса юаня в верхней половине диапазона 12–12,5 рубля, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Поддержку юаню продолжит оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступила в район 92 долларов за баррель. Сдерживать "рост" китайской валюты будет постепенное восстановление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров", - говорит он. При этом до конца месяца у курса рубля сохраняется потенциал для роста, полагает Зварич. "Так, ближе к концу ноября, на фоне налогового периода, юань может протестировать нижнюю границу обозначенного коридора, а при "улучшении" ситуации с ценами на нефть краткосрочно уйти на более низкие уровни", - заключает он.
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рубль, торги, курсы валют, валюта, юань, мосбиржа
Экономика, рубль, Торги, Курсы валют, валюта, юань, Мосбиржа
Потенциал для роста: аналитик оценил динамику курса рубля
Зварич: до конца месяца у курса рубля сохраняется потенциал для роста
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник опять снижается, демонстрируя колебания с периодом два дня: один - вверх, второй - вниз, оставаясь в середине диапазона 12-12,5 рубля, а по сравнению с утром снижение усиливается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.08 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,34 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,32-12,40 рубля.
Во вторник ожидается продолжение движения курса юаня в верхней половине диапазона 12–12,5 рубля, отмечает Богдан Зварич из ПСБ.
"Поддержку юаню продолжит оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступила в район 92 долларов за баррель. Сдерживать "рост" китайской валюты будет постепенное восстановление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров", - говорит он.
При этом до конца месяца у курса рубля сохраняется потенциал для роста, полагает Зварич. "Так, ближе к концу ноября, на фоне налогового периода, юань может протестировать нижнюю границу обозначенного коридора, а при "улучшении" ситуации с ценами на нефть краткосрочно уйти на более низкие уровни", - заключает он.