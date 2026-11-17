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Потенциал для роста: аналитик оценил динамику курса рубля

Потенциал для роста: аналитик оценил динамику курса рубля - 17.11.2026, ПРАЙМ

Потенциал для роста: аналитик оценил динамику курса рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник опять снижается, демонстрируя колебания с периодом два дня: один - вверх, второй - вниз, оставаясь в... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:39+0300

2026-11-17T13:39+0300

2026-11-17T13:39+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник опять снижается, демонстрируя колебания с периодом два дня: один - вверх, второй - вниз, оставаясь в середине диапазона 12-12,5 рубля, а по сравнению с утром снижение усиливается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.08 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,34 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,32-12,40 рубля. Во вторник ожидается продолжение движения курса юаня в верхней половине диапазона 12–12,5 рубля, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Поддержку юаню продолжит оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступила в район 92 долларов за баррель. Сдерживать "рост" китайской валюты будет постепенное восстановление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров", - говорит он. При этом до конца месяца у курса рубля сохраняется потенциал для роста, полагает Зварич. "Так, ближе к концу ноября, на фоне налогового периода, юань может протестировать нижнюю границу обозначенного коридора, а при "улучшении" ситуации с ценами на нефть краткосрочно уйти на более низкие уровни", - заключает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рубль, торги, курсы валют, валюта, юань, мосбиржа