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Рубль заметно подрос к юаню на Московской бирже

Рубль заметно подрос к юаню на Московской бирже - 17.11.2026, ПРАЙМ

Рубль заметно подрос к юаню на Московской бирже

Рубль заметно подрос к юаню при поддержке позитивного внешнего фона и высоких цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T19:34+0300

2026-11-17T19:34+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Рубль заметно подрос к юаню при поддержке позитивного внешнего фона и высоких цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 14 копеек, до 12,26 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent к 19.07 мск дорожал на 1,05%, до 93,41 доллара за баррель. Курс юаня за вторник снизился на 1,16%. При этом китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 12,22-12,4 рубля. "Рубль сохраняет устойчивость. Его поддерживают позитивный внешний фон и высокие процентные ставки, которые почти не меняются на фоне монетарной паузы ЦБ. Геополитическая премия сократилась после возобновления переговоров по Украине и на фоне ожиданий встречи лидеров РФ, США и КНР на этой неделе. Кроме того, в курс сейчас транслируется более высокая стоимость нефти первой половины осени", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Дальнейшее укрепление рубля ограничивают сезонный рост спроса на импорт со стороны бизнеса и домохозяйств, ежедневные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила на 15 миллиардов рублей и сила доллара на мировом рынке, добавил он. "Во вторник российский рубль укреплялся, особенно заметно – во второй половине дня. Преимущественно позитивный геополитический фон (в частности, сообщения о возможной двусторонней встрече между лидерами США и РФ) совместно с растущими нефтяными котировками смогли создать благоприятную среду для роста национальной валюты", - рассказал Виктор Григорьев из ПСБ. ПРОГНОЗЫ "При этом в моменте могли наблюдаться крупные продажи со стороны экспортеров, учитывая постепенно приближающийся налоговый период. В среду курс юаня, вероятно, продолжит пребывать около нижней границы диапазона в 12,25-12,40 рубля за юань. Есть перспективы и дальнейшего укрепления рубля, но его динамику определят уже, скорее, новости со встречи президентов РФ, США и КНР в четверг", - прогнозирует Григорьев. "До конца текущей недели ожидаем курс доллара в диапазоне 81–83 рубля, юаня - 12,1-12,4 рубля", - делится Смирнов.

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рынок, сша, китай, кнр, "бкс мир инвестиций", минфин, псб