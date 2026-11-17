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Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии - 17.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается примерно на 0,5%, следует из данных Московской биржи. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T07:23+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается примерно на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск опускается на 0,51% относительно предыдущего закрытия, до 2 464,15 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя.
С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.
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рынок, акции, торги
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии снижается примерно на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск опускается на 0,51% относительно предыдущего закрытия, до 2 464,15 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя.
С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.