https://1prime.ru/20261117/rynok-875301514.html

Российский рынок акций вырос на позитиве в геополитической повестке

Российский рынок акций вырос на позитиве в геополитической повестке - 17.11.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос на позитиве в геополитической повестке

Российский рынок акций завершил торги вторника ростом благодаря позитиву в геополитической повестке и растущим ценам на нефть, следует из данных Московской... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T19:28+0300

2026-11-17T19:28+0300

2026-11-17T19:28+0300

рынок

сша

китай

кнр

дональд трамп

владимир путин

мосбиржа

атэс

ртс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875301514.jpg?1794932887

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги вторника ростом благодаря позитиву в геополитической повестке и растущим ценам на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,01%, до 2501,98 пункта, индекс РТС - на 1,09%, до 955,91 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,19%, до 940,85 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожал на 1,03%, до 93,39 доллара. На рынке акций во вторник наблюдалась смешанная динамика, покупки преобладали, комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Инвесторы в ожидании важных событий. В Шэньчжене стартует саммит АТЭС, на котором в четверг должны встретиться главы России, США и КНР. Дональд Трамп сегодня заявил, что в рамках саммита хотел бы также провести двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Это приободрило участников торгов. Кроме того, на рынке ждут ясности с датой и местом следующего раунда мирных переговоров по Украине", - рассказал он. "В моменте выраженный позитив принесли сообщения о возможном двустороннем разговоре на полях саммита АТЭС - между президентами Соединенных Штатов и России. Помимо этого, способствовать удорожанию российских бумаг могли и растущие нефтяные котировки", - делится Виктор Григорьев из ПСБ. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста - акции "Совкомфлота" (+3,96%), "Ростелекома" (+3,61%), "Алросы" (+3,56%), "Газпрома" (+2,91%), "Т‑Технологий" (+1,48%). "Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции "Инарктики" (+6,93%), скорее всего, в преддверии внеочередного общего собрания акционеров по дивидендам компании за 3-й квартал, которое состоится в начале декабря. Лидерами понижения уже "традиционно" стали акции "Евротранса" (-9,82%), скорее всего, в ожидании делистинга бумаг", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. Кроме того, в лидерах снижения - акции "Совкомбанка" (-1,03%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,01%), Московского кредитного банка (-0,76%), "Русагро" (-0,63%), "Эн+ Груп" (-0,56%). ПРОГНОЗЫ С учетом того, что основные встречи на саммите АТЭС пройдут в четверг, индекс Мосбиржи в среду может задержаться вблизи 2475-2500 пунктов в ожидании геополитических вводных, делится Григорьев. Мильчакова прогнозирует, что завтра индекс Мосбиржи может сохранить динамику в диапазоне 2450-2550 пунктов. "В индексе Мосбиржи может возрастать волатильность по мере поступления новостей с саммита АТЭС. Основные движения в середине недели ждем в области 2470-2570 пунктов", - говорит Смирнов. "Ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшие две-три сессии оцениваем в диапазоне 2440-2500 пунктов. Базовым сценарием считаем консолидацию в нижней половине диапазона. Верхнюю границу способны сдвинуть смягчение внешнеполитического фона по итогам встречи лидеров 19 ноября и замедление недельной инфляции по данным от 18 ноября. Нижнюю опустят ускорение инфляции и, опосредованно, дальнейшее снижение западных площадок", - заключает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

сша

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, китай, кнр, дональд трамп, владимир путин, мосбиржа, атэс, ртс