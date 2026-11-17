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РЖД скорректировали расписание южных поездов из-за масштабных строительных работ

РЖД скорректировали расписание южных поездов из-за масштабных строительных работ - 17.11.2026, ПРАЙМ

РЖД скорректировали расписание южных поездов из-за масштабных строительных работ

РЖД на два дня скорректировали расписание южных поездов из-за масштабных строительных работ: часть составов идут измененным маршрутом, часть - отменена,... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T00:18+0300

2026-11-17T00:18+0300

2026-11-17T00:18+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД на два дня скорректировали расписание южных поездов из-за масштабных строительных работ: часть составов идут измененным маршрутом, часть - отменена, сообщала компания. Движение всех поездов будет прекращено на участке Лазаревская - Сочи с 15.00 17 ноября до 15.00 19 ноября. В связи с этим разработан специальный график. Поезда №№83/84, 102/101, 103/104 Москва – Адлер будут прибывать и отправляться со станции Туапсе, поезда №35/36 Санкт-Петербург – Адлер и №807/808 Ростов – Аэропорт Сочи – со станции Лазаревская, а 20 рейсов поезда выполнят по измененным маршрутам до Анапы, Кисловодска и Краснодара вместо станций Адлер, Сириус и Сухум. Отменены 47 рейсов. Часть поездов в пригородном сообщении курсировать не будет. При этом шесть пар поездов Туапсе – Сириус/Аэропорт проследуют до станции Лазаревская. Расписание пригородных поездов Сочи – Сириус, Аэропорт Сочи , Роза Хутор останется без изменений. РЖД сообщали, что проводимые строительные работы направлены на повышение безопасности и надежности инфраструктуры.

сочи

адлер

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