https://1prime.ru/20261117/rzhd-875265693.html
РЖД скорректировали расписание южных поездов из-за масштабных строительных работ
РЖД скорректировали расписание южных поездов из-за масштабных строительных работ - 17.11.2026, ПРАЙМ
РЖД скорректировали расписание южных поездов из-за масштабных строительных работ
РЖД на два дня скорректировали расписание южных поездов из-за масштабных строительных работ: часть составов идут измененным маршрутом, часть - отменена,... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T00:18+0300
2026-11-17T00:18+0300
2026-11-17T00:18+0300
бизнес
россия
сочи
адлер
москва
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875265693.jpg?1794863913
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД на два дня скорректировали расписание южных поездов из-за масштабных строительных работ: часть составов идут измененным маршрутом, часть - отменена, сообщала компания.
Движение всех поездов будет прекращено на участке Лазаревская - Сочи с 15.00 17 ноября до 15.00 19 ноября. В связи с этим разработан специальный график.
Поезда №№83/84, 102/101, 103/104 Москва – Адлер будут прибывать и отправляться со станции Туапсе, поезда №35/36 Санкт-Петербург – Адлер и №807/808 Ростов – Аэропорт Сочи – со станции Лазаревская, а 20 рейсов поезда выполнят по измененным маршрутам до Анапы, Кисловодска и Краснодара вместо станций Адлер, Сириус и Сухум. Отменены 47 рейсов.
Часть поездов в пригородном сообщении курсировать не будет. При этом шесть пар поездов Туапсе – Сириус/Аэропорт проследуют до станции Лазаревская. Расписание пригородных поездов Сочи – Сириус, Аэропорт Сочи , Роза Хутор останется без изменений.
РЖД сообщали, что проводимые строительные работы направлены на повышение безопасности и надежности инфраструктуры.
сочи
адлер
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сочи, адлер, москва, ржд
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, АДЛЕР, МОСКВА, РЖД
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД на два дня скорректировали расписание южных поездов из-за масштабных строительных работ: часть составов идут измененным маршрутом, часть - отменена, сообщала компания.
Движение всех поездов будет прекращено на участке Лазаревская - Сочи с 15.00 17 ноября до 15.00 19 ноября. В связи с этим разработан специальный график.
Поезда №№83/84, 102/101, 103/104 Москва – Адлер будут прибывать и отправляться со станции Туапсе, поезда №35/36 Санкт-Петербург – Адлер и №807/808 Ростов – Аэропорт Сочи – со станции Лазаревская, а 20 рейсов поезда выполнят по измененным маршрутам до Анапы, Кисловодска и Краснодара вместо станций Адлер, Сириус и Сухум. Отменены 47 рейсов.
Часть поездов в пригородном сообщении курсировать не будет. При этом шесть пар поездов Туапсе – Сириус/Аэропорт проследуют до станции Лазаревская. Расписание пригородных поездов Сочи – Сириус, Аэропорт Сочи , Роза Хутор останется без изменений.
РЖД сообщали, что проводимые строительные работы направлены на повышение безопасности и надежности инфраструктуры.