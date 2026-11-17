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РЖД рассчитывают запустить новый туристский поезд между Россией и Китаем

РЖД рассчитывают запустить новый туристский поезд между Россией и Китаем - 17.11.2026, ПРАЙМ

РЖД рассчитывают запустить новый туристский поезд между Россией и Китаем

РЖД рассчитывают запустить в 2027 году новый туристский поезд между Россией и Китаем, маршрут которого может пройти через Москву и Санкт-Петербург, сообщил в... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T05:37+0300

2026-11-17T05:37+0300

2026-11-17T05:37+0300

бизнес

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китай

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санкт-петербург

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД рассчитывают запустить в 2027 году новый туристский поезд между Россией и Китаем, маршрут которого может пройти через Москву и Санкт-Петербург, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Полагаю, к весне у нас будет уже некоторая конкретика по организации этих поездов. Очень важно документальное намерение китайской стороны о потребности в этой перевозке. Со своей стороны мы проводим подготовительную работу в полном объеме. Рассчитываем в 2027 году запустить этот туристский поезд", - рассказал Колесников о планах запуска нового турпоезда в Китай. По его словам, РЖД заинтересованы в турпоезде, который бы отправлялся из Китая в Россию. "Это не обязательно может быть Пекин, а, например, северные районы Китая", - отметил замглавы РЖД. Рабочее название турпоезда "Великий чайный путь". Колесников напомнил, что в этом году РЖД организовали тестовую поездку с участием китайских турагенств и туроператоров, а также блогеров. Это маршрут с возможностью увидеть Байкал и с остановками для осмотра достопримечательностей в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, на Урале, в Перми, в Москве. "Наши китайские партнеры подтвердили свою заинтересованность в этих перевозках. При этом они озвучили желание включить в маршрут не только Москву, но и Санкт-Петербург. Сейчас мы рассматриваем эти предложения. Возможно, один из этих городов будет включен в маршрут или станет конечной точкой прибытия", - отметил Колесников. Он напомнил, что уже есть один турпоезд Владивосток – Суйфэньхэ – Владивосток, который в этом году выполнил свой первый рейс. "Он будет назначаться по заявкам туроператора на отдельные даты", - пояснил замглавы РЖД.

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