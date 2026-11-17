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РЖД планируют в 2027 году начать продажи билетов за цифровые рубли
РЖД планируют в 2027 году начать продажи билетов за цифровые рубли - 17.11.2026, ПРАЙМ
РЖД планируют в 2027 году начать продажи билетов за цифровые рубли
РЖД планируют в 2027 году начать продажи за цифровые рубли билетов на поезда дальнего в кассах и онлайн, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:17+0300
2026-11-17T13:17+0300
2026-11-17T13:17+0300
бизнес
ржд
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД планируют в 2027 году начать продажи за цифровые рубли билетов на поезда дальнего в кассах и онлайн, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"Рассчитываем, что это произойдет в следующем году. Сейчас мы отлаживаем систему, учитывая специфику билетов дальнего следования, в том числе их возврат и оформление сразу нескольких услуг в одном заказе", - ответил Колесников на вопрос о сроках запуска продажи билетов на поезда за цифровые рубли в кассах и онлайн.
В настоящее время билеты на поезда дальнего следования продаются за цифровые рубли только при заказе по телефону. О старте этой опции в сентябре сообщали РИА Новости в РЖД.
Также с сентября РЖД начали продавать билеты за цифровые рубли на электрички.
Кроме того, компания тестирует оплату цифровым рублем услуг на вокзалах.
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бизнес, ржд
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД планируют в 2027 году начать продажи за цифровые рубли билетов на поезда дальнего в кассах и онлайн, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"Рассчитываем, что это произойдет в следующем году. Сейчас мы отлаживаем систему, учитывая специфику билетов дальнего следования, в том числе их возврат и оформление сразу нескольких услуг в одном заказе", - ответил Колесников на вопрос о сроках запуска продажи билетов на поезда за цифровые рубли в кассах и онлайн.
В настоящее время билеты на поезда дальнего следования продаются за цифровые рубли только при заказе по телефону. О старте этой опции в сентябре сообщали РИА Новости в РЖД.
Также с сентября РЖД начали продавать билеты за цифровые рубли на электрички.
Кроме того, компания тестирует оплату цифровым рублем услуг на вокзалах.