https://1prime.ru/20261117/rzhd-875280993.html

РЖД планируют в 2027 году начать продажи билетов за цифровые рубли

РЖД планируют в 2027 году начать продажи билетов за цифровые рубли - 17.11.2026, ПРАЙМ

РЖД планируют в 2027 году начать продажи билетов за цифровые рубли

РЖД планируют в 2027 году начать продажи за цифровые рубли билетов на поезда дальнего в кассах и онлайн, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:17+0300

2026-11-17T13:17+0300

2026-11-17T13:17+0300

бизнес

ржд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875280993.jpg?1794910648

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД планируют в 2027 году начать продажи за цифровые рубли билетов на поезда дальнего в кассах и онлайн, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Рассчитываем, что это произойдет в следующем году. Сейчас мы отлаживаем систему, учитывая специфику билетов дальнего следования, в том числе их возврат и оформление сразу нескольких услуг в одном заказе", - ответил Колесников на вопрос о сроках запуска продажи билетов на поезда за цифровые рубли в кассах и онлайн. В настоящее время билеты на поезда дальнего следования продаются за цифровые рубли только при заказе по телефону. О старте этой опции в сентябре сообщали РИА Новости в РЖД. Также с сентября РЖД начали продавать билеты за цифровые рубли на электрички. Кроме того, компания тестирует оплату цифровым рублем услуг на вокзалах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд