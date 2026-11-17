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РЖД и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве
РЖД и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве - 17.11.2026, ПРАЙМ
РЖД и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве
РЖД и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о развитии и реализации совместных проектов, сообщил перевозчик. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:38+0300
2026-11-17T13:38+0300
2026-11-17T13:38+0300
бизнес
россия
олег белозеров
герман греф
ржд
сбербанк
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о развитии и реализации совместных проектов, сообщил перевозчик.
"Соответствующее соглашение подписали глава РЖД Олег Белозеров и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Документ направлен на расширение сотрудничества РЖД и Сбербанка в сфере улучшения условий обслуживания работников РЖД", - говорится в сообщении РЖД.
Соглашение также предусматривает развитие программ по социальной поддержке железнодорожников и членов их семей.
"... информирование банковских клиентов о возможностях трудоустройства в РЖД... реализацию совместных образовательных, профориентационных и культурно значимых проектов... выпуск брендированных банковских продуктов", - перечисляют РЖД.
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бизнес, россия, олег белозеров, герман греф, ржд, сбербанк
Бизнес, РОССИЯ, Олег Белозеров, Герман Греф, РЖД, Сбербанк
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о развитии и реализации совместных проектов, сообщил перевозчик.
"Соответствующее соглашение подписали глава РЖД Олег Белозеров и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Документ направлен на расширение сотрудничества РЖД и Сбербанка в сфере улучшения условий обслуживания работников РЖД", - говорится в сообщении РЖД.
Соглашение также предусматривает развитие программ по социальной поддержке железнодорожников и членов их семей.
"... информирование банковских клиентов о возможностях трудоустройства в РЖД... реализацию совместных образовательных, профориентационных и культурно значимых проектов... выпуск брендированных банковских продуктов", - перечисляют РЖД.