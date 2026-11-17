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РЖД и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве

РЖД и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве - 17.11.2026, ПРАЙМ

РЖД и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве

РЖД и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о развитии и реализации совместных проектов, сообщил перевозчик. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:38+0300

2026-11-17T13:38+0300

2026-11-17T13:38+0300

бизнес

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ржд

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о развитии и реализации совместных проектов, сообщил перевозчик. "Соответствующее соглашение подписали глава РЖД Олег Белозеров и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Документ направлен на расширение сотрудничества РЖД и Сбербанка в сфере улучшения условий обслуживания работников РЖД", - говорится в сообщении РЖД. Соглашение также предусматривает развитие программ по социальной поддержке железнодорожников и членов их семей. "... информирование банковских клиентов о возможностях трудоустройства в РЖД... реализацию совместных образовательных, профориентационных и культурно значимых проектов... выпуск брендированных банковских продуктов", - перечисляют РЖД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, олег белозеров, герман греф, ржд, сбербанк