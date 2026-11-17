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РЖД упростят покупку билетов на поезда для животных
РЖД упростят покупку билетов на поезда для животных - 17.11.2026, ПРАЙМ
РЖД упростят покупку билетов на поезда для животных
РЖД в 2026 году упростят покупку билетов на поезда для животных, запустив сохраняемый электронный профиль питомца, где можно указать кличку, вид, породу, окрас... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T15:16+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году упростят покупку билетов на поезда для животных, запустив сохраняемый электронный профиль питомца, где можно указать кличку, вид, породу, окрас и особые приметы, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"До конца этого года планируем запустить цифровой профиль питомца. Он позволит один раз сохранить информацию о животном и использовать ее при последующих покупках билетов", - рассказал замглавы РЖД.
Так, в личном кабинете пассажира появится раздел "Мои питомцы".
"В нем можно будет создать электронную карточку животного, указав его кличку, вид, породу, окрас и особые приметы. Более того, пассажир сможет создать профили сразу для нескольких питомцев, а при покупке билета просто выбрать нужного из списка", - привел детали Колесников.
Таким образом, пояснил он, не потребуется каждый раз заново вводить информацию о животном.
Для РЖД, отметил замглавы компании, важно, чтобы цифровые сервисы упрощали подготовку к путешествию, экономили время пассажиров и делали процесс оформления билетов максимально удобным.
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бизнес, технологии, ржд
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году упростят покупку билетов на поезда для животных, запустив сохраняемый электронный профиль питомца, где можно указать кличку, вид, породу, окрас и особые приметы, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"До конца этого года планируем запустить цифровой профиль питомца. Он позволит один раз сохранить информацию о животном и использовать ее при последующих покупках билетов", - рассказал замглавы РЖД.
Так, в личном кабинете пассажира появится раздел "Мои питомцы".
"В нем можно будет создать электронную карточку животного, указав его кличку, вид, породу, окрас и особые приметы. Более того, пассажир сможет создать профили сразу для нескольких питомцев, а при покупке билета просто выбрать нужного из списка", - привел детали Колесников.
Таким образом, пояснил он, не потребуется каждый раз заново вводить информацию о животном.
Для РЖД, отметил замглавы компании, важно, чтобы цифровые сервисы упрощали подготовку к путешествию, экономили время пассажиров и делали процесс оформления билетов максимально удобным.