https://1prime.ru/20261117/rzhd-875290340.html

РЖД упростят покупку билетов на поезда для животных

РЖД упростят покупку билетов на поезда для животных - 17.11.2026, ПРАЙМ

РЖД упростят покупку билетов на поезда для животных

РЖД в 2026 году упростят покупку билетов на поезда для животных, запустив сохраняемый электронный профиль питомца, где можно указать кличку, вид, породу, окрас... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T15:16+0300

2026-11-17T15:16+0300

2026-11-17T15:16+0300

бизнес

технологии

ржд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875290340.jpg?1794917795

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД в 2026 году упростят покупку билетов на поезда для животных, запустив сохраняемый электронный профиль питомца, где можно указать кличку, вид, породу, окрас и особые приметы, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "До конца этого года планируем запустить цифровой профиль питомца. Он позволит один раз сохранить информацию о животном и использовать ее при последующих покупках билетов", - рассказал замглавы РЖД. Так, в личном кабинете пассажира появится раздел "Мои питомцы". "В нем можно будет создать электронную карточку животного, указав его кличку, вид, породу, окрас и особые приметы. Более того, пассажир сможет создать профили сразу для нескольких питомцев, а при покупке билета просто выбрать нужного из списка", - привел детали Колесников. Таким образом, пояснил он, не потребуется каждый раз заново вводить информацию о животном. Для РЖД, отметил замглавы компании, важно, чтобы цифровые сервисы упрощали подготовку к путешествию, экономили время пассажиров и делали процесс оформления билетов максимально удобным.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, ржд