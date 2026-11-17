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РЖД обсуждают с Белоруссией запуск четвертой "Ласточки"
РЖД обсуждают с Белоруссией запуск четвертой "Ласточки" - 17.11.2026, ПРАЙМ
РЖД обсуждают с Белоруссией запуск четвертой "Ласточки"
РЖД обсуждают с коллегами из Белоруссии запуск четвертого поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, ожидают принятия решений в скором времени, сообщил в... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T17:09+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД обсуждают с коллегами из Белоруссии запуск четвертого поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, ожидают принятия решений в скором времени, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
РЖД запустили "Ласточки" между Москвой и Минском в апреле 2021 года. В настоящее время скоростное сообщение между Москвой и Минском обеспечивают три пары "Ласточек".
"Этот вопрос находится в проработке. Он в повестке обсуждения профильных министерств двух государств и администраций "Российских железных дорог" и Белорусской железной дороги. Полагаю, такое решение тоже очень скоро может быть принято", - ответил Колесников на вопрос о запуске четвертой "Ласточки" между Москвой и Минском.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru во вторник в 17.00.
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД обсуждают с коллегами из Белоруссии запуск четвертого поезда "Ласточка" между Москвой и Минском, ожидают принятия решений в скором времени, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
РЖД запустили "Ласточки" между Москвой и Минском в апреле 2021 года. В настоящее время скоростное сообщение между Москвой и Минском обеспечивают три пары "Ласточек".
"Этот вопрос находится в проработке. Он в повестке обсуждения профильных министерств двух государств и администраций "Российских железных дорог" и Белорусской железной дороги. Полагаю, такое решение тоже очень скоро может быть принято", - ответил Колесников на вопрос о запуске четвертой "Ласточки" между Москвой и Минском.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru во вторник в 17.00.