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РЖД рассматривают использование поездов "Финист" на Урале и Северном Кавказе

РЖД рассматривают использование поездов "Финист" на Урале и Северном Кавказе - 17.11.2026, ПРАЙМ

РЖД рассматривают использование поездов "Финист" на Урале и Северном Кавказе

РЖД видят потенциал использования новых российских поездов "Финист" на аккумуляторных батареях во многих регионах России, в том числе на Урале и Северном... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:18+0300

2026-11-17T18:18+0300

2026-11-17T18:33+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД видят потенциал использования новых российских поездов "Финист" на аккумуляторных батареях во многих регионах России, в том числе на Урале и Северном Кавказе, в Поволжье, Сибири и Калининградской области, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников. Он напомнил, что это запланированная в линейке "Финист" модель ЭС109 поезда в четырехвагонном исполнении с возможностью увеличения до пяти вагонов. Состав будет иметь запас автономного хода порядка 110 километров. "Есть понимание, что как минимум на старте эксплуатации он будет использоваться на Урале, то есть рядом с производителем, чтобы при необходимости иметь возможность оперативно работать с "детскими болезнями". А дальше этот поезд точно будет востребован и на Северном Кавказе, и в Поволжье, и в Сибири", - рассказал Колесников. По его словам, есть желание использовать такой поезд на маршрутах и у коллег РЖД из Калининградской области. "И это справедливо, потому что аккумуляторные элементы производятся именно в Калининградской области. И возможность использования именно этих компонентов сейчас обсуждается конструкторами и производителями", - добавил Колесников. Он резюмировал, что в целом обсуждать запуск такого поезда можно практически в любом городе с использованием существующей инфраструктуры. "Например, есть большое количество направлений, где на одном маршруте есть одновременно электрифицированные и неэлектрифицированные участки", - пояснил замглавы РЖД. РЖД, по его словам, рассчитывают, что в начале 2028 года этот поезд появится в опытном исполнении и начнет проходить сертификационные испытания. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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