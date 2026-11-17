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РЖД протестируют спутниковую связь в поездах для стабильного интернета

РЖД протестируют спутниковую связь в поездах для стабильного интернета - 17.11.2026, ПРАЙМ

РЖД протестируют спутниковую связь в поездах для стабильного интернета

РЖД в 2026–2027 годах протестируют спутниковую связь в поездах для стабильного интернета у пассажиров, а до конца 2026 года - оборудование для улучшения сотовой | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T19:58+0300

2026-11-17T19:58+0300

2026-11-17T19:58+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. РЖД в 2026–2027 годах протестируют спутниковую связь в поездах для стабильного интернета у пассажиров, а до конца 2026 года - оборудование для улучшения сотовой связи внутри вагонов, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. О старте тестирования спутниковой связи в поездах в России в октябре текущего года сообщал замгендиректора РЖД Евгений Чаркин. Партнерами в этом проекте выступает "Бюро 1440". "Для проведения серий тестов и испытаний сейчас уже завершен монтаж комплекта оборудования на "Ласточку" и на специальный вагон-лабораторию. В 2026–2027 годах будем тестировать широкополосную передачу данных на "Сапсанах" и "Ласточках", - рассказал Колесников. "Параллельно до конца 2026 года на ряде других поездов, например, на "Авроре", устанавливаются репитеры и оборудование для усиления сигнала сотовой связи внутри вагонов. По итогам этапа опытной эксплуатации будет приниматься решение о масштабировании", - сообщил замглавы РЖД. Компания, продолжил он, рассчитывает за 2026-2027 годы опробовать технологию спутниковой связи в поездах и сформировать условия, при которых обеспечивается устойчивая связь и усиление этой связи внутри поезда. "Это позволит пассажирам иметь стабильную связь и интернет. А когда будет готова инфраструктура и система, развернутая нашими партнерами, заработает в полном объеме, мы оперативно оборудуем наши поезда в количестве более 400 единиц, чтобы они были обеспечены спутниковой связью", - сказал Колесников. РЖД ожидают, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России станет возможен в 2028 году, но все будет зависеть от наличия оборудования, говорил Чаркин РИА Новости в мае этого года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, ржд