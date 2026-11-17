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Деловой саммит АТЭС начал работу в Шэньчжэне
Деловой саммит АТЭС начал работу в Шэньчжэне - 17.11.2026, ПРАЙМ
Деловой саммит АТЭС начал работу в Шэньчжэне
Деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с участием более двух тысяч представителей правительственных и деловых кругов экономик АТЭС | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T05:10+0300
2026-11-17T05:10+0300
2026-11-17T05:10+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 17 ноя - ПРАЙМ. Деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с участием более двух тысяч представителей правительственных и деловых кругов экономик АТЭС начал работу во вторник в Шэньчжэне, передает корреспондент РИА Новости.
Деловой саммит проходит 17-18 ноября в Международном конференц-центре Цяньхай в преддверии 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
В первый день делового саммита проходят панельные дискуссии с участием представителей бизнеса.
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия саммита 18 ноября, где выступит с программной речью, в которой определит направления дальнейшего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в новых условиях.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин выступит на деловом саммите АТЭС в среду после Си Цзиньпина, в своей речи изложит оценки Москвы о ситуации в мировом хозяйстве, результаты российской экономики, а также представит инвестиционный потенциал РФ.
Китайская сторона ранее сообщила, что в деловом саммите АТЭС принимают участие лидеры России, Китай и еще десяти экономик АТЭС, в том числе Австралии, Канады, Чили, Гонконга, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Таиланда и Вьетнама, он будут присутствовать на саммите, выступят с речами или докладами, или же поучаствуют в панельных дискуссиях.
Также в мероприятии примут участие представители 115 компаний из списка Fortune Global 500, руководители нескольких международных организаций и представители бизнес-ассоциаций из России, США, Японии и других экономик. От России в саммите участвуют более 30 компаний, включая "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл", "Яндекс" и Wildberries.
По итогам саммита участники примут "Шэньчжэньскую инициативу", в ней будут систематизированы и обобщены ключевые предложения делового сообщества, которые впоследствии представят участникам 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС.
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мировая экономика, китай, кнр, азиатско-тихоокеанский регион, си цзиньпин, юрий ушаков, владимир путин, атэс, газпром, новатэк
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Азиатско-Тихоокеанский регион, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, АТЭС, Газпром, Новатэк
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 17 ноя - ПРАЙМ. Деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с участием более двух тысяч представителей правительственных и деловых кругов экономик АТЭС начал работу во вторник в Шэньчжэне, передает корреспондент РИА Новости.
Деловой саммит проходит 17-18 ноября в Международном конференц-центре Цяньхай в преддверии 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
В первый день делового саммита проходят панельные дискуссии с участием представителей бизнеса.
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия саммита 18 ноября, где выступит с программной речью, в которой определит направления дальнейшего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в новых условиях.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин выступит на деловом саммите АТЭС в среду после Си Цзиньпина, в своей речи изложит оценки Москвы о ситуации в мировом хозяйстве, результаты российской экономики, а также представит инвестиционный потенциал РФ.
Китайская сторона ранее сообщила, что в деловом саммите АТЭС принимают участие лидеры России, Китай и еще десяти экономик АТЭС, в том числе Австралии, Канады, Чили, Гонконга, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Таиланда и Вьетнама, он будут присутствовать на саммите, выступят с речами или докладами, или же поучаствуют в панельных дискуссиях.
Также в мероприятии примут участие представители 115 компаний из списка Fortune Global 500, руководители нескольких международных организаций и представители бизнес-ассоциаций из России, США, Японии и других экономик. От России в саммите участвуют более 30 компаний, включая "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл", "Яндекс" и Wildberries.
По итогам саммита участники примут "Шэньчжэньскую инициативу", в ней будут систематизированы и обобщены ключевые предложения делового сообщества, которые впоследствии представят участникам 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС.