https://1prime.ru/20261117/sammit-875268010.html

Деловой саммит АТЭС впервые за 30 лет примет итоговый документ в виде инициативы

Деловой саммит АТЭС впервые за 30 лет примет итоговый документ в виде инициативы - 17.11.2026, ПРАЙМ

Деловой саммит АТЭС впервые за 30 лет примет итоговый документ в виде инициативы

Деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) впервые за свою 30-летнюю историю примет итоговый документ в виде инициативы,... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T05:13+0300

2026-11-17T05:13+0300

2026-11-17T05:13+0300

мировая экономика

азиатско-тихоокеанский регион

атэс

атр

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875268010.jpg?1794881619

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 17 ноя - ПРАЙМ. Деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) впервые за свою 30-летнюю историю примет итоговый документ в виде инициативы, которая является результатом консультаций, дискуссий и диалога представителей бизнеса региона, проходивших в течение года, рассказал председатель Китайского комитета по содействию международной торговли (CCPIT) Жэнь Хунбинь. "По итогам нынешнего саммита, а также всех консультаций, дискуссий, диалога и обмена мнениями между представителями деловых кругов Азиатско-Тихоокеанского региона, проходивших в течение года, будет подготовлена и опубликована "Шэньчжэньская инициатива делового саммита АТЭС-2026", - сказал Жэнь Хунбинь на деловом саммите АТЭС. Он подчеркнул, что "впервые за 30-летнюю историю деловых саммитов АТЭС итоговый документ будет опубликован в форме инициативы". Жэнь Хунбинь отметил, что деловое сообщество на протяжении длительного времени активно поддерживает и продвигает сотрудничество и развитие АТР. "Деловые круги способствуют масштабному развитию, процветанию и всесторонней интеграции Азиатско-Тихоокеанского региона, благодаря чему он стал наиболее динамично развивающимся регионом мировой экономики и главным двигателем роста", - указал он. Деловой саммит проходит 17-18 ноября в Международном конференц-центре Цяньхай в преддверии 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, атэс, атр