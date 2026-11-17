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Деловой саммит АТЭС впервые за 30 лет примет итоговый документ в виде инициативы
Деловой саммит АТЭС впервые за 30 лет примет итоговый документ в виде инициативы - 17.11.2026, ПРАЙМ
Деловой саммит АТЭС впервые за 30 лет примет итоговый документ в виде инициативы
Деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) впервые за свою 30-летнюю историю примет итоговый документ в виде инициативы,... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T05:13+0300
2026-11-17T05:13+0300
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азиатско-тихоокеанский регион
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 17 ноя - ПРАЙМ. Деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) впервые за свою 30-летнюю историю примет итоговый документ в виде инициативы, которая является результатом консультаций, дискуссий и диалога представителей бизнеса региона, проходивших в течение года, рассказал председатель Китайского комитета по содействию международной торговли (CCPIT) Жэнь Хунбинь.
"По итогам нынешнего саммита, а также всех консультаций, дискуссий, диалога и обмена мнениями между представителями деловых кругов Азиатско-Тихоокеанского региона, проходивших в течение года, будет подготовлена и опубликована "Шэньчжэньская инициатива делового саммита АТЭС-2026", - сказал Жэнь Хунбинь на деловом саммите АТЭС.
Он подчеркнул, что "впервые за 30-летнюю историю деловых саммитов АТЭС итоговый документ будет опубликован в форме инициативы".
Жэнь Хунбинь отметил, что деловое сообщество на протяжении длительного времени активно поддерживает и продвигает сотрудничество и развитие АТР.
"Деловые круги способствуют масштабному развитию, процветанию и всесторонней интеграции Азиатско-Тихоокеанского региона, благодаря чему он стал наиболее динамично развивающимся регионом мировой экономики и главным двигателем роста", - указал он.
Деловой саммит проходит 17-18 ноября в Международном конференц-центре Цяньхай в преддверии 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
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мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, атэс, атр
Мировая экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТЭС, АТР
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 17 ноя - ПРАЙМ. Деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) впервые за свою 30-летнюю историю примет итоговый документ в виде инициативы, которая является результатом консультаций, дискуссий и диалога представителей бизнеса региона, проходивших в течение года, рассказал председатель Китайского комитета по содействию международной торговли (CCPIT) Жэнь Хунбинь.
"По итогам нынешнего саммита, а также всех консультаций, дискуссий, диалога и обмена мнениями между представителями деловых кругов Азиатско-Тихоокеанского региона, проходивших в течение года, будет подготовлена и опубликована "Шэньчжэньская инициатива делового саммита АТЭС-2026", - сказал Жэнь Хунбинь на деловом саммите АТЭС.
Он подчеркнул, что "впервые за 30-летнюю историю деловых саммитов АТЭС итоговый документ будет опубликован в форме инициативы".
Жэнь Хунбинь отметил, что деловое сообщество на протяжении длительного времени активно поддерживает и продвигает сотрудничество и развитие АТР.
"Деловые круги способствуют масштабному развитию, процветанию и всесторонней интеграции Азиатско-Тихоокеанского региона, благодаря чему он стал наиболее динамично развивающимся регионом мировой экономики и главным двигателем роста", - указал он.
Деловой саммит проходит 17-18 ноября в Международном конференц-центре Цяньхай в преддверии 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.