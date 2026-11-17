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В Кемеровской области упал самолет

В Кемеровской области упал самолет - 17.11.2026, ПРАЙМ

В Кемеровской области упал самолет

Крушение самолета, предположительно, произошло в Кемеровской области, на месте развернут оперштаб, сообщил во вторник губернатор региона Илья Середюк. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:44+0300

2026-11-17T18:44+0300

2026-11-17T18:44+0300

общество

кемеровская область

мчс

росгвардия

самолет

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БАРНАУЛ, 17 ноя – ПРАЙМ. Крушение самолета, предположительно, произошло в Кемеровской области, на месте развернут оперштаб, сообщил во вторник губернатор региона Илья Середюк. "Нахожусь на месте происшествия, где, предположительно, произошло крушение самолета, транзитного самолета, который пролетал через нашу область. Находится это место вблизи города Кемерово, села Ягуново. Сейчас уже на месте развернут штаб, я его возглавляю", - сообщил Середюк в своем канале на платформе "Макс". Он отметил, что на месте силы МЧС, Росгвардия, медицина катастроф.

кемеровская область

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общество , кемеровская область, мчс, росгвардия, самолет