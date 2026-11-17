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В Кемеровской области упал самолет
В Кемеровской области упал самолет - 17.11.2026, ПРАЙМ
В Кемеровской области упал самолет
Крушение самолета, предположительно, произошло в Кемеровской области, на месте развернут оперштаб, сообщил во вторник губернатор региона Илья Середюк. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T18:44+0300
2026-11-17T18:44+0300
2026-11-17T18:44+0300
общество
кемеровская область
мчс
росгвардия
самолет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875300114.jpg?1794930241
БАРНАУЛ, 17 ноя – ПРАЙМ. Крушение самолета, предположительно, произошло в Кемеровской области, на месте развернут оперштаб, сообщил во вторник губернатор региона Илья Середюк. "Нахожусь на месте происшествия, где, предположительно, произошло крушение самолета, транзитного самолета, который пролетал через нашу область. Находится это место вблизи города Кемерово, села Ягуново. Сейчас уже на месте развернут штаб, я его возглавляю", - сообщил Середюк в своем канале на платформе "Макс". Он отметил, что на месте силы МЧС, Росгвардия, медицина катастроф.
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общество , кемеровская область, мчс, росгвардия, самолет
Общество , Кемеровская область, МЧС, Росгвардия, самолет
В Кемеровской области упал самолет
Середюк: крушение самолета произошло в Кемеровской области, на месте развернут оперштаб
БАРНАУЛ, 17 ноя – ПРАЙМ. Крушение самолета, предположительно, произошло в Кемеровской области, на месте развернут оперштаб, сообщил во вторник губернатор региона Илья Середюк.
"Нахожусь на месте происшествия, где, предположительно, произошло крушение самолета, транзитного самолета, который пролетал через нашу область. Находится это место вблизи города Кемерово, села Ягуново. Сейчас уже на месте развернут штаб, я его возглавляю", - сообщил Середюк в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что на месте силы МЧС, Росгвардия, медицина катастроф.