https://1prime.ru/20261117/saratov-875269024.html

В аэропортах Саратова и Пензы сняли временные ограничения

В аэропортах Саратова и Пензы сняли временные ограничения - 17.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Саратова и Пензы сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Пензы, сообщила Росавиация. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T07:23+0300

2026-11-17T07:23+0300

2026-11-17T07:23+0300

бизнес

россия

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875269024.jpg?1794889387

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Пензы, сообщила Росавиация. "Аэропорты Пензы, Саратова ("Гагарин"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росавиация