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СберСтрахование автоматизировала оценку повреждений жилья с помощью ИИ
СберСтрахование автоматизировала оценку повреждений жилья с помощью ИИ - 17.11.2026, ПРАЙМ
СберСтрахование автоматизировала оценку повреждений жилья с помощью ИИ
СберСтрахование внедрила искусственный интеллект для оценки ущерба при повреждении жилья. Модель анализирует фотографии, присланные клиентом через цифровые... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T16:48+0300
2026-11-17T16:48+0300
2026-11-17T16:48+0300
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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. СберСтрахование внедрила искусственный интеллект для оценки ущерба при повреждении жилья. Модель анализирует фотографии, присланные клиентом через цифровые каналы, и рассчитывает сумму выплаты, рассказал директор розничного страхования компании Дмитрий Пурсанов на конференции "Страхование 2030: технологии будущего для людей". "Пока модель работает в режиме co-pilot и выступает помощником сотрудника. С ее помощью мы урегулировали более 2 тысяч инцидентов", — отметил Пурсанов. По его словам, тестировать модель начали с оценки ущерба при бытовых заливах как наиболее частого происшествия в жилых домах. По итогам 10 месяцев этого года заливы составили 66% от всех происшествий с жильем в СберСтраховании. ИИ также применяется при повреждении жилья из-за БПЛА. В среднем расчет ИИ занимает полторы минуты. Затем результат передается на согласование сотруднику страховой, который проверяет корректность и производит выплату. Ранее средний срок подготовки оценки ущерба специалистом составлял до полутора дней. Компания планирует максимально автоматизировать процесс и полностью отдать ИИ случаи, не требующие участия человека.
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финансы, банки, страхование, сбербанк
Финансы, Банки, страхование, Сбербанк
СберСтрахование автоматизировала оценку повреждений жилья с помощью ИИ
СберСтрахование оценивает ущерб жилью с помощью ИИ по фото в среднем за 1,5 минуты
МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. СберСтрахование внедрила искусственный интеллект для оценки ущерба при повреждении жилья. Модель анализирует фотографии, присланные клиентом через цифровые каналы, и рассчитывает сумму выплаты, рассказал директор розничного страхования компании Дмитрий Пурсанов на конференции "Страхование 2030: технологии будущего для людей".
"Пока модель работает в режиме co-pilot и выступает помощником сотрудника. С ее помощью мы урегулировали более 2 тысяч инцидентов", — отметил Пурсанов.
По его словам, тестировать модель начали с оценки ущерба при бытовых заливах как наиболее частого происшествия в жилых домах. По итогам 10 месяцев этого года заливы составили 66% от всех происшествий с жильем в СберСтраховании. ИИ также применяется при повреждении жилья из-за БПЛА.
В среднем расчет ИИ занимает полторы минуты. Затем результат передается на согласование сотруднику страховой, который проверяет корректность и производит выплату. Ранее средний срок подготовки оценки ущерба специалистом составлял до полутора дней.
Компания планирует максимально автоматизировать процесс и полностью отдать ИИ случаи, не требующие участия человека.
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