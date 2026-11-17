https://1prime.ru/20261117/sberstrakhovanie-875274355.html

СберСтрахование автоматизировала оценку повреждений жилья с помощью ИИ

СберСтрахование автоматизировала оценку повреждений жилья с помощью ИИ - 17.11.2026, ПРАЙМ

СберСтрахование автоматизировала оценку повреждений жилья с помощью ИИ

СберСтрахование внедрила искусственный интеллект для оценки ущерба при повреждении жилья. Модель анализирует фотографии, присланные клиентом через цифровые... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:48+0300

2026-11-17T16:48+0300

2026-11-17T16:48+0300

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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. СберСтрахование внедрила искусственный интеллект для оценки ущерба при повреждении жилья. Модель анализирует фотографии, присланные клиентом через цифровые каналы, и рассчитывает сумму выплаты, рассказал директор розничного страхования компании Дмитрий Пурсанов на конференции "Страхование 2030: технологии будущего для людей". "Пока модель работает в режиме co-pilot и выступает помощником сотрудника. С ее помощью мы урегулировали более 2 тысяч инцидентов", — отметил Пурсанов. По его словам, тестировать модель начали с оценки ущерба при бытовых заливах как наиболее частого происшествия в жилых домах. По итогам 10 месяцев этого года заливы составили 66% от всех происшествий с жильем в СберСтраховании. ИИ также применяется при повреждении жилья из-за БПЛА. В среднем расчет ИИ занимает полторы минуты. Затем результат передается на согласование сотруднику страховой, который проверяет корректность и производит выплату. Ранее средний срок подготовки оценки ущерба специалистом составлял до полутора дней. Компания планирует максимально автоматизировать процесс и полностью отдать ИИ случаи, не требующие участия человека.

https://1prime.ru/20260929/vrachi-873742360.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, страхование, сбербанк