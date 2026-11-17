https://1prime.ru/20261117/sberstrakhovaniezhizni--875295970.html

В СберСтраховании жизни назвали объем вложений в страховые инвестпродукты

В СберСтраховании жизни назвали объем вложений в страховые инвестпродукты - 17.11.2026, ПРАЙМ

В СберСтраховании жизни назвали объем вложений в страховые инвестпродукты

За десять месяцев 2026 года клиенты СберСтрахования жизни вложили 66,4 миллиарда рублей в программы страхования жизни с инвестиционной составляющей — долевое... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T17:35+0300

2026-11-17T17:35+0300

2026-11-17T17:35+0300

сберстрахование жизни

финансы

инвестиции

страхование

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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. За десять месяцев 2026 года клиенты СберСтрахования жизни вложили 66,4 миллиарда рублей в программы страхования жизни с инвестиционной составляющей — долевое страхование жизни (ДСЖ) и страхование жизни с расчетной доходностью (ИСЖ 2.0), оформив 10,6 тысячи договоров. Об этом в кулуарах страховой конференции "Страхование 2030. Технологии будущего" сообщил управляющий директор СберСтрахования жизни и СберИнвестиций Александр Тихомиров. "Мы развиваем продукты со страховой защитой как для широкой аудитории, так и для квалифицированных инвесторов. ДСЖ позволяет начать инвестировать с небольшой суммы, а запущенное в июле ИСЖ 2.0 расширяет возможности для более опытных инвесторов", - сказал он. Объем премий по двум направлениям распределился практически поровну, несмотря на различия в условиях продуктов. ДСЖ, которое позволяет самостоятельно выбирать инвестиционные фонды и сочетать вложения со страховой защитой, привлекло более 30,8 миллиарда рублей — клиенты заключили 10,4 тысячи договоров. В ИСЖ 2.0, запущенное только в июле этого года и доступное квалифицированным инвесторам, направили 35,6 миллиарда рублей. Максимальный объем премий в сегменте ДСЖ пришелся на программу "Первый долевой" — 16 миллиардов рублей. Еще 11,4 миллиарда рублей клиенты направили в программу "Пульс рынка", 3,6 миллиарда рублей — в фонд "Сбалансированный". Женщины и мужчины заключили примерно одинаковое количество договоров ДСЖ — 5,4 и 5 тысяч соответственно. Наиболее активно программы оформляли клиенты старше 55 лет: на них пришлось 55% всех договоров, а самая многочисленная возрастная группа — люди от 65 лет, заключившие более 3 тысяч договоров. Лидером по объему премий в ДСЖ стала Москва — 11,2 миллиарда рублей. Следом расположились Московская область (2,3 миллиарда) и Санкт-Петербург (1,3 миллиарда). В пятерку также вошли Владимирская область (770 миллионов рублей) и Воронежская область (751 миллион рублей). По программе ИСЖ 2.0 мужчины заключили 62% договоров с совокупным объемом премий 24,3 миллиарда рублей, женщины — 38% договоров на 11,3 миллиарда рублей. Наибольшая доля договоров пришлась на клиентов в возрасте 56–64 лет — 32%, еще 28% договоров заключили клиенты старше 65 лет. По объему премий лидирует Москва — 17,4 миллиарда рублей, на втором месте Санкт-Петербург (4,2 миллиарда), на третьем — Московская область (3,5 миллиарда). Далее следуют Рязанская область (1,8 миллиарда рублей) и Приморский край (1,1 миллиарда рублей). По словам Тихомирова, Сбер продолжает совершенствовать свои инвестпродукты. Например, в этом году в ДСЖ появились стратегии с механизмом защиты первоначального взноса: при соблюдении условий договора клиент может вернуть 100% вложенных средств даже при снижении стоимости паев.

https://1prime.ru/20261117/sberstrakhovaniezhizni-875291053.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сберстрахование жизни, финансы, инвестиции, страхование