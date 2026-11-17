https://1prime.ru/20261117/sberstrakhovaniezhizni-875291053.html
В "СберБанк Онлайн" теперь можно оформить подписку на страхование жизни
В "СберБанк Онлайн" теперь можно оформить подписку на страхование жизни - 17.11.2026, ПРАЙМ
В "СберБанк Онлайн" теперь можно оформить подписку на страхование жизни
СберСтрахование жизни сделало доступным оформление подписки на страхование жизни и здоровья в мобильном приложении "СберБанк Онлайн". | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T16:34+0300
2026-11-17T16:34+0300
2026-11-17T16:44+0300
финансы
банки
сберстрахование жизни
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg
МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. СберСтрахование жизни сделало доступным оформление подписки на страхование жизни и здоровья в мобильном приложении "СберБанк Онлайн".Ранее оформить продукт можно было только на сайте компании. Теперь пользователи могут самостоятельно настраивать параметры защиты и выбирать удобный формат оплаты, сообщила страховая компания."Страхование постепенно превращается в повседневный цифровой сервис — такой же удобный и привычный, как подписка на музыку или доставку. Но за этой легкостью должна стоять серьезная защита. Мы стараемся развивать комплексный инструмент, который закрывает особенно важные риски, такие как инвалидность и уход из жизни", — отметила исполнительный директор СберСтрахования жизни Ирина Корсакова на конференции "Страхование 2030. Технологии будущего".Подписка предусматривает комплексную защиту здоровья и покрывает несколько категорий рисков: получение травм, в том числе при занятиях экстремальными видами спорта, установление инвалидности I и II группы в результате несчастного случая или болезни, а также уход из жизни. Размер страховой суммы настраивается в интерфейсе приложения с помощью ползунка в диапазоне от 300 тысяч до 6 миллионов рублей.Пользователю доступны два варианта оплаты — ежемесячная или раз в год. Стоимость подписки начинается от 125 рублей в месяц. Она оформляется сразу на пять лет и действует по всему миру. В случае прекращения платежей действие подписки приостанавливается, и для возобновления защиты потребуется оформить ее заново.Сейчас продукт доступен для оформления на платформе Android. Пользователи iOS пока могут воспользоваться подпиской в web версии Сбербанк Онлайн, а в мобильном приложении продукт появится до конца года.
https://1prime.ru/20261117/sberstrakhovaniezhizni-875273954.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_0:0:1432:1074_1920x0_80_0_0_26f6a5e80974e6e207723aab1ab461e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, сберстрахование жизни
Финансы, Банки, СберСтрахование жизни
МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. СберСтрахование жизни сделало доступным оформление подписки на страхование жизни и здоровья в мобильном приложении "СберБанк Онлайн".
Ранее оформить продукт можно было только на сайте компании. Теперь пользователи могут самостоятельно настраивать параметры защиты и выбирать удобный формат оплаты, сообщила страховая компания.
"Страхование постепенно превращается в повседневный цифровой сервис — такой же удобный и привычный, как подписка на музыку или доставку. Но за этой легкостью должна стоять серьезная защита. Мы стараемся развивать комплексный инструмент, который закрывает особенно важные риски, такие как инвалидность и уход из жизни", — отметила исполнительный директор СберСтрахования жизни Ирина Корсакова на конференции "Страхование 2030. Технологии будущего".
Подписка предусматривает комплексную защиту здоровья и покрывает несколько категорий рисков: получение травм, в том числе при занятиях экстремальными видами спорта, установление инвалидности I и II группы в результате несчастного случая или болезни, а также уход из жизни. Размер страховой суммы настраивается в интерфейсе приложения с помощью ползунка в диапазоне от 300 тысяч до 6 миллионов рублей.
Пользователю доступны два варианта оплаты — ежемесячная или раз в год. Стоимость подписки начинается от 125 рублей в месяц. Она оформляется сразу на пять лет и действует по всему миру. В случае прекращения платежей действие подписки приостанавливается, и для возобновления защиты потребуется оформить ее заново.
Сейчас продукт доступен для оформления на платформе Android. Пользователи iOS пока могут воспользоваться подпиской в web версии Сбербанк Онлайн, а в мобильном приложении продукт появится до конца года.
СберСтрахование жизни раскрыло объем выплат россиянам за девять месяцев