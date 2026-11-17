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Деловой саммит АТЭС открывается в Шэньчжэне

Деловой саммит АТЭС открывается в Шэньчжэне - 17.11.2026, ПРАЙМ

Деловой саммит АТЭС открывается в Шэньчжэне

Деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с участием более двух тысяч представителей правительственных и деловых кругов экономик АТЭС | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T00:21+0300

2026-11-17T00:21+0300

2026-11-17T00:21+0300

мировая экономика

азиатско-тихоокеанский регион

китай

кнр

си цзиньпин

юрий ушаков

владимир путин

атэс

атр

газпром

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 17 ноя - ПРАЙМ. Деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с участием более двух тысяч представителей правительственных и деловых кругов экономик АТЭС во вторник открывается в городе Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун. Деловой саммит пройдет 17-18 ноября в Международном конференц-центре Цяньхай в преддверии 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия саммита и выступит с программной речью, в которой наметит направления дальнейшего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в новых условиях. Заместитель председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли Ли Циншуан ранее сообщила, что в деловом саммите АТЭС примут участие 12 руководителей экономик АТЭС, в том числе России, Австралии, Канады, Чили, Гонконга, Индонезии, Южной Кореи, Китая, Малайзии, Мексики, Таиланда и Вьетнама, они будут присутствовать на саммите, выступят с речами или докладами, или же поучаствуют в панельных дискуссиях. Также в мероприятии примут участие представители 115 компаний из списка Fortune Global 500, руководители нескольких международных организаций и представители бизнес-ассоциаций из России, США и других экономик. Саммит соберет представителей всех экономик АТЭС, а также известных компаний из 13 экономик, не входящих в объединение, в том числе из Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии. По словам Ли Циншуан, это демонстрирует уверенность международных деловых кругов в Азиатско-Тихоокеанском регионе как наиболее динамичном регионе мировой экономики и одном из главных двигателей глобального экономического роста. УЧАСТИЕ РОССИИ Российское участие в деловом саммите будет более чем представительным - более 30 компаний, включая "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл", "Яндекс" и Wildberries. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин выступит на деловом саммите АТЭС в среду, в свое речи он изложит оценки Москвы о ситуации в мировом хозяйстве, результаты российской экономики, а также представит инвестиционный потенциал РФ. Он отметил, что Путин выступит после председателя КНР Си Цзиньпина, который откроет деловой саммит. По словам Ушакова, это действительно очень солидное и крупное мероприятие. ТЕМЫ ДИСКУССИЙ Заместитель председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли Ли Циншуан сообщила ранее, что участники делового саммита обсудят наиболее актуальные вопросы относительно того, куда движется региональная экономика и как АТР может сохранить свое лидерство в глобальной тенденции открытости и развития, чтобы совместно разработать план регионального сотрудничества и определить направление развития АТР. Помимо прочего, в рамках тематических дискуссий будет затронут целый комплекс тем, включая развитие взаимосвязанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создание открытой и инклюзивной инновационной экосистемы искусственного интеллекта, формирование новой модели устойчивого развития АТР, новый этап создания зоны свободной торговли АТР, расширение сотрудничества в сфере цифровой экономики. По итогам саммита участники примут "Шэньчжэньскую инициативу", в ней будут систематизированы и обобщены ключевые предложения делового сообщества, которые впоследствии представят участникам 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС. Как отмечала Ли Циншуан, впервые за 30 лет проведения делового саммита АТЭС его итоговый документ будет представлен в форме инициативы. Инициатива призвана создать основу для дальнейшего сотрудничества деловых кругов Азиатско-Тихоокеанского региона, предусматривающую конкретные, практически реализуемые шаги и возможность отслеживать их выполнение, а также способствовать дальнейшему углублению и развитию делового сотрудничества в АТР.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

кнр

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мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, китай, кнр, си цзиньпин, юрий ушаков, владимир путин, атэс, атр, газпром