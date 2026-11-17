https://1prime.ru/20261117/sheremetevo-875268722.html
В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты
В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты - 17.11.2026, ПРАЙМ
В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает Росавиация. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T07:04+0300
2026-11-17T07:04+0300
2026-11-17T07:04+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
росавиация
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, аэропорт шереметьево, росавиация
Бизнес, аэропорт Шереметьево, Росавиация