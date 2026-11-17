https://1prime.ru/20261117/sheremetevo-875268887.html

В Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 17.11.2026, ПРАЙМ

В Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщает Росавиация. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T07:17+0300

2026-11-17T07:17+0300

2026-11-17T07:17+0300

бизнес

аэропорт шереметьево

росавиация

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщает Росавиация. "Аэропорт "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, аэропорт шереметьево, росавиация