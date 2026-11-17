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Свидетели раскрыли маршрут яхты диверсантов для подрыва "Северных потоков"

Свидетели раскрыли маршрут яхты диверсантов для подрыва "Северных потоков" - 17.11.2026, ПРАЙМ

Свидетели раскрыли маршрут яхты диверсантов для подрыва "Северных потоков"

Маршрут парусной яхты "Андромеда", на которой предполагаемые диверсанты передвигались по Балтийскому морю перед подрывом "Северных потоков", пролегал от... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:33+0300

2026-11-17T18:33+0300

2026-11-17T18:36+0300

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ГАМБУРГ, 17 ноя - ПРАЙМ. Маршрут парусной яхты "Андромеда", на которой предполагаемые диверсанты передвигались по Балтийскому морю перед подрывом "Северных потоков", пролегал от немецкого побережья через шведские шхеры к датскому острову Борнхольм, следует из показаний свидетелей, заслушанных во вторник в Высшем земельном суде Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости. Суд во вторник провел восьмое по счету заседание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов. Показания очевидцев позволяют проследить предполагаемые передвижения яхты диверсантов в сентябре 2022 года. Начальник порта Вик на немецком острове Рюген подтвердил в суде записи из журнала учета гостевых судов. Из них следует, что "Андромеда" впервые пришвартовалась в гавани 7 сентября, а экипаж из шести человек оплатил стоянку до следующего дня. "Они также заправились и оплатили за дизель и стоянку наличными", - сказал он. Кроме того, примерно в ста метрах от причала свидетель заметил светлый фургон и рядом с ним одного из членов экипажа "Андромеды". Он не смог сообщить, что именно было в машине, отметив, что видел лишь много упаковок с питьевой водой. Второй свидетель по делу, 38-летний яхтсмен-любитель из Берлина, сообщил, в свою очередь, что в ночь с 13 на 14 сентября видел "Андромеду" в северной части Балтийского моря, в шведском порту Сандхамн. По его словам, спустя несколько дней он снова встретил яхту с тем же экипажем уже в маленькой гавани датского острова Кристиансе к северу от Борнхольма, в районе которого впоследствии и был осуществлен подрыв газопроводов. Как сообщил начальник порта Вик, "Андромеда" повторно причалила туда 22 сентября с экипажем и, предположительно снова пополнив запасы топлива, отбыла на следующий день в порт своей приписки Росток-Варнемюнде. Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

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бизнес, мировая экономика, украина, германия, берлин, дмитрий песков, северный поток - 2