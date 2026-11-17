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Ушедшие из России платежные системы вернутся в Россию, заявил Силуанов
Ушедшие из России платежные системы вернутся в Россию, заявил Силуанов - 17.11.2026, ПРАЙМ
Ушедшие из России платежные системы вернутся в Россию, заявил Силуанов
Международные платежные системы, ушедшие из России под давлением правительств западных стран, вернутся при возникновении такой возможности, считает вице-премьер | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T18:18+0300
2026-11-17T18:18+0300
2026-11-17T18:18+0300
россия
финансы
азиатско-тихоокеанский регион
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денис мантуров
visa
mastercard
нспк
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 17 ноя - ПРАЙМ. Международные платежные системы, ушедшие из России под давлением правительств западных стран, вернутся при возникновении такой возможности, считает вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Компании не хотели уходить, но их просто вынуждали их правительства. Поэтому уверен, что как только представится такая возможность, эти же компании, которые занимаются расчетами, платежными картами, вернутся в нашу страну", - сказал Силуанов в эфире Первого канала.
Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года, однако выпущенные ими до этого времени карты по-прежнему работают в России. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир".
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай по отдельности.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
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россия, финансы, азиатско-тихоокеанский регион, антон силуанов, денис мантуров, visa, mastercard, нспк
РОССИЯ, Финансы, Азиатско-Тихоокеанский регион, Антон Силуанов, Денис Мантуров, Visa, Mastercard, НСПК
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 17 ноя - ПРАЙМ. Международные платежные системы, ушедшие из России под давлением правительств западных стран, вернутся при возникновении такой возможности, считает вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Компании не хотели уходить, но их просто вынуждали их правительства. Поэтому уверен, что как только представится такая возможность, эти же компании, которые занимаются расчетами, платежными картами, вернутся в нашу страну", - сказал Силуанов в эфире Первого канала.
Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года, однако выпущенные ими до этого времени карты по-прежнему работают в России. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы "Мир".
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай по отдельности.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.