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Словакия еще не урегулировала вопросы по контракту с "Газпромом"
Словакия еще не урегулировала вопросы по контракту с "Газпромом" - 17.11.2026, ПРАЙМ
Словакия еще не урегулировала вопросы по контракту с "Газпромом"
Словакия еще не урегулировала вопросы по контракту о поставках российского газа до 2034 года, от которых Братислава может отказаться согласно директиве... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T07:20+0300
2026-11-17T07:20+0300
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словакия
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ес
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Словакия еще не урегулировала вопросы по контракту о поставках российского газа до 2034 года, от которых Братислава может отказаться согласно директиве Брюсселя, сообщил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
Словакия опасается, что вынужденный отказ от российского газа с осени 2027 года, согласно правилам Евросоюза, может обернуться иском со стороны "Газпрома" из-за неисполнения контракта, заключенного до 2034 года. Гашпар отметил, что этот вопрос обсуждался, в частности, на заседании словацко-российской межправительственной комиссии 26 октября в Москве.
"Заседание комиссии стало важным шагом к обсуждению этого вопроса, однако я бы не сказал, что он уже окончательно решен", - сказал Гашпар, отвечая на вопрос, удалось ли Словакии урегулировать вопрос с "Газпромом" о поставках газа до 2034 года.
Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.
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газ, словакия, брюссель, москва, ес, газпром
Газ, СЛОВАКИЯ, Брюссель, МОСКВА, ЕС, Газпром
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Словакия еще не урегулировала вопросы по контракту о поставках российского газа до 2034 года, от которых Братислава может отказаться согласно директиве Брюсселя, сообщил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
Словакия опасается, что вынужденный отказ от российского газа с осени 2027 года, согласно правилам Евросоюза, может обернуться иском со стороны "Газпрома" из-за неисполнения контракта, заключенного до 2034 года. Гашпар отметил, что этот вопрос обсуждался, в частности, на заседании словацко-российской межправительственной комиссии 26 октября в Москве.
"Заседание комиссии стало важным шагом к обсуждению этого вопроса, однако я бы не сказал, что он уже окончательно решен", - сказал Гашпар, отвечая на вопрос, удалось ли Словакии урегулировать вопрос с "Газпромом" о поставках газа до 2034 года.
Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.