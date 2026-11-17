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Планы Amazon построить дата-центры в Огайо оказались под угрозой, пишут СМИ

Планы Amazon построить дата-центры в Огайо оказались под угрозой, пишут СМИ - 17.11.2026, ПРАЙМ

Планы Amazon построить дата-центры в Огайо оказались под угрозой, пишут СМИ

Планы Amazon построить дата-центры на 17 миллиардов долларов в американском штате Огайо оказались под угрозой из-за ограничений, поддержанных местными... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T12:35+0300

2026-11-17T12:35+0300

2026-11-17T12:35+0300

сша

amazon

financial times

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ВАШИНГТОН, 17 ноя – ПРАЙМ. Планы Amazon построить дата-центры на 17 миллиардов долларов в американском штате Огайо оказались под угрозой из-за ограничений, поддержанных местными избирателями, пишет газета Financial Times со ссылкой на собственное исследование и данные Regbase. По данным издания, избиратели Огайо во время ноябрьских промежуточных выборов поддержали 21 инициативу, направленную на замедление строительства дата-центров. Ограничения затронули три проекта Amazon в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта. "(Компания - ред.) Amazon столкнется с серьезными трудностями, если захочет реализовать эти проекты. Ей придется найти способы убедить местные сообщества разрешить строительство или найти другое место", - заявила газете основательница платформы отслеживания регуляторных решений Regbase Натали Ареста-Кац. Как пишет FT со ссылкой на документы по проектам, этим объектам Amazon потребовалось бы около 1,8 гигаватта электрической мощности. Оценка затрат примерно в 17 миллиардов долларов не включает чипы и другое оборудование для дата-центров. Избиратели в других штатах США поддержали еще 19 подобных инициатив, отмечает газета. В целом по стране такие решения затронули проекты дата-центров общей мощностью не менее 10 гигаватт, следует из анализа FT и Regbase. Amazon в комментарии изданию заявила, что по-прежнему намерена ответственно подходить к строительству дата-центров, взаимодействовать с местными сообществами на ранних этапах разработки проектов и обеспечивать клиентов вычислительными мощностями.

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сша, amazon, financial times