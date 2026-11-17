https://1prime.ru/20261117/snabzhenie-875280791.html

Сальдо: атака на Крымский мост не нарушила снабжение Херсонской области

Сальдо: атака на Крымский мост не нарушила снабжение Херсонской области - 17.11.2026, ПРАЙМ

Сальдо: атака на Крымский мост не нарушила снабжение Херсонской области

Поставки необходимых товаров и продуктов в Херсонскую область не нарушены из-за атаки на Крымский мост, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:14+0300

2026-11-17T13:14+0300

2026-11-17T13:20+0300

бизнес

херсонская область

владимир сальдо

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875280791.jpg?1794910825

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. Поставки необходимых товаров и продуктов в Херсонскую область не нарушены из-за атаки на Крымский мост, заявил губернатор региона Владимир Сальдо."Дорогие жители Херсонской области, террористические атаки на Крымский мост не нарушили снабжение региона... Херсонская область снабжается в обычном режиме. Топливо, продукты и все необходимые товары поступают в регион по альтернативным маршрутам. Поставки идут стабильно и в полном объёме", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".По его словам, на сухопутном маршруте через Херсонскую область усиливаются меры безопасности, все жизненно важные службы работают в штатном режиме.Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, херсонская область, владимир сальдо