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Сальдо: атака на Крымский мост не нарушила снабжение Херсонской области
Сальдо: атака на Крымский мост не нарушила снабжение Херсонской области - 17.11.2026, ПРАЙМ
Сальдо: атака на Крымский мост не нарушила снабжение Херсонской области
Поставки необходимых товаров и продуктов в Херсонскую область не нарушены из-за атаки на Крымский мост, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:14+0300
2026-11-17T13:14+0300
2026-11-17T13:20+0300
бизнес
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. Поставки необходимых товаров и продуктов в Херсонскую область не нарушены из-за атаки на Крымский мост, заявил губернатор региона Владимир Сальдо."Дорогие жители Херсонской области, террористические атаки на Крымский мост не нарушили снабжение региона... Херсонская область снабжается в обычном режиме. Топливо, продукты и все необходимые товары поступают в регион по альтернативным маршрутам. Поставки идут стабильно и в полном объёме", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".По его словам, на сухопутном маршруте через Херсонскую область усиливаются меры безопасности, все жизненно важные службы работают в штатном режиме.Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
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бизнес, херсонская область, владимир сальдо
Бизнес, Херсонская область, Владимир Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. Поставки необходимых товаров и продуктов в Херсонскую область не нарушены из-за атаки на Крымский мост, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Дорогие жители Херсонской области, террористические атаки на Крымский мост не нарушили снабжение региона... Херсонская область снабжается в обычном режиме. Топливо, продукты и все необходимые товары поступают в регион по альтернативным маршрутам. Поставки идут стабильно и в полном объёме", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, на сухопутном маршруте через Херсонскую область усиливаются меры безопасности, все жизненно важные службы работают в штатном режиме.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.