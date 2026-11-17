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США с 2019 года выделили 47,94 миллиарда долларов на военную поддержку Израиля

США с 2019 года выделили 47,94 миллиарда долларов на военную поддержку Израиля - 17.11.2026, ПРАЙМ

США с 2019 года выделили 47,94 миллиарда долларов на военную поддержку Израиля

США с 2019 года выделили 47,94 миллиарда долларов на военную поддержку Израиля и связанные с ней расходы, следует из американских бюджетных документов, которые... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T03:22+0300

2026-11-17T03:22+0300

2026-11-17T03:22+0300

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. США с 2019 года выделили 47,94 миллиарда долларов на военную поддержку Израиля и связанные с ней расходы, следует из американских бюджетных документов, которые изучило РИА Новости. Президент США Дональд Трамп 3 ноября заявил, что договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прекратить ежегодную финансовую помощь после 2026 года, поскольку Израиль больше не нуждается в такой поддержке. При этом Вашингтон продолжит продавать вооружения своему союзнику. Объем выделенной помощи за последние восемь лет более чем на 17,5 миллиарда долларов превысил сумму, заложенную на этот период действующим десятилетним соглашением, показывают изученные РИА Новости документы. Согласно подписанному в 2016 году документу, Вашингтон обязался предоставить Израилю 38 миллиардов долларов военной помощи в течение десяти лет, с 2019 по 2028 финансовый год. Ежегодное финансирование составляет 3,8 миллиарда долларов, из которых 3,3 миллиарда направляются на закупку вооружений, а 500 миллионов - на совместные программы противоракетной обороны. Таким образом, за восемь лет предусмотренный соглашением объем помощи должен был составить 30,4 миллиарда долларов. Однако конгресс США несколько раз утверждал дополнительные расходы. В 2022 году был выделен еще миллиард долларов на пополнение запасов ракет-перехватчиков для израильской системы ПВО "Железный купол". Кроме того, конгресс одобрил дополнительные 16,54 миллиарда долларов в апреле 2024 года. Белый дом не может самостоятельно отменить финансирование, утвержденное конгрессом. Полноценный бюджет на 2027 финансовый год пока не принят, поэтому вопрос о дальнейшем выделении Израилю ежегодной помощи в размере 3,8 миллиарда долларов будет зависеть от решений конгресса.

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финансы, мировая экономика, израиль, сша, вашингтон, дональд трамп, биньямин нетаньяху, конгресс сша