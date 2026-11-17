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Трамп заявил, что США догонят Китай по производству редкоземельных металлов

Трамп заявил, что США догонят Китай по производству редкоземельных металлов - 17.11.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что США догонят Китай по производству редкоземельных металлов

Соединенные Штаты рассчитывают в течение десяти месяцев догнать Китай по объемам производства редкоземельных металлов и обеспечить собственные потребности в... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:55+0300

2026-11-17T14:55+0300

2026-11-17T14:58+0300

мировая экономика

китай

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МАНИЛА, 17 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассчитывают в течение десяти месяцев догнать Китай по объемам производства редкоземельных металлов и обеспечить собственные потребности в них, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы производим редкоземельные металлы в таких объемах, в каких никогда раньше не производили. Мы догоним их (Китай - ред.) в течение десяти месяцев", - сказал Трамп журналистам на полях встречи лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Маниле. Американский лидер также выразил уверенность, что через десять месяцев США будут полностью обеспечены необходимыми редкоземельными металлами.

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мировая экономика, китай, сша, дональд трамп