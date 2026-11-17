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Промышленное производство в США в октябре снизилось на 0,4%
Промышленное производство в США в октябре снизилось на 0,4% - 17.11.2026, ПРАЙМ
Промышленное производство в США в октябре снизилось на 0,4%
Объем промышленного производства в США в октябре снизился на 0,4% к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T17:33+0300
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промышленность
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в октябре снизился на 0,4% к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя на 0,1%.Загрузка промышленных мощностей в октябре снизилась до 76,4% с пересмотренного уровня предыдущего месяца в 76,8%. Прогнозировалось сохранение показателя на сентябрьском уровне.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
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промышленность, мировая экономика, сша
Промышленность, Мировая экономика, США
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в октябре снизился на 0,4% к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя на 0,1%.
Загрузка промышленных мощностей в октябре снизилась до 76,4% с пересмотренного уровня предыдущего месяца в 76,8%. Прогнозировалось сохранение показателя на сентябрьском уровне.
Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.