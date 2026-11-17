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Промышленное производство в США в октябре снизилось на 0,4%

Промышленное производство в США в октябре снизилось на 0,4% - 17.11.2026, ПРАЙМ

Промышленное производство в США в октябре снизилось на 0,4%

Объем промышленного производства в США в октябре снизился на 0,4% к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T17:33+0300

2026-11-17T17:33+0300

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промышленность

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в октябре снизился на 0,4% к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя на 0,1%.Загрузка промышленных мощностей в октябре снизилась до 76,4% с пересмотренного уровня предыдущего месяца в 76,8%. Прогнозировалось сохранение показателя на сентябрьском уровне.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.

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промышленность, мировая экономика, сша