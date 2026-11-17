https://1prime.ru/20261117/steam-875286357.html

В Госдуме опровергли слухи о возможной блокировке Steam

В Госдуме опровергли слухи о возможной блокировке Steam - 17.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме опровергли слухи о возможной блокировке Steam

Слухи о возможной блокировке игрового сервиса Steam не соответствуют действительности, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:20+0300

2026-11-17T14:20+0300

2026-11-17T14:20+0300

технологии

россия

steam

госдума

единая россия

компьютерные игры

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Слухи о возможной блокировке игрового сервиса Steam не соответствуют действительности, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ("Единая Россия"). Он рассказал, что в ходе пленарного заседания во вторник услышал обеспокоенность от представителей оппозиционной фракции о том, что сервис Steam может быть заблокирован в России. "Я тут же связался прямо из зала заседания по телефону с коллегами из Роскомнадзора и ответственно опровергаю эту информацию. Это, видимо, был какой-то информационный вброс", - сказал Боярский.Он подчеркнул, что никаких претензий к игровому сервису Steam нет, а контакт с его представителями налажен.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, steam, госдума, единая россия, компьютерные игры