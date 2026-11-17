https://1prime.ru/20261117/steam-875286357.html
В Госдуме опровергли слухи о возможной блокировке Steam
В Госдуме опровергли слухи о возможной блокировке Steam - 17.11.2026, ПРАЙМ
В Госдуме опровергли слухи о возможной блокировке Steam
Слухи о возможной блокировке игрового сервиса Steam не соответствуют действительности, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T14:20+0300
2026-11-17T14:20+0300
2026-11-17T14:20+0300
технологии
россия
steam
госдума
единая россия
компьютерные игры
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Слухи о возможной блокировке игрового сервиса Steam не соответствуют действительности, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ("Единая Россия"). Он рассказал, что в ходе пленарного заседания во вторник услышал обеспокоенность от представителей оппозиционной фракции о том, что сервис Steam может быть заблокирован в России. "Я тут же связался прямо из зала заседания по телефону с коллегами из Роскомнадзора и ответственно опровергаю эту информацию. Это, видимо, был какой-то информационный вброс", - сказал Боярский.Он подчеркнул, что никаких претензий к игровому сервису Steam нет, а контакт с его представителями налажен.
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технологии, россия, steam, госдума, единая россия, компьютерные игры
Технологии, РОССИЯ, Steam, Госдума, Единая Россия, компьютерные игры
В Госдуме опровергли слухи о возможной блокировке Steam
Боярский опроверг слухи о возможной блокировке игрового сервиса Steam в России
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Слухи о возможной блокировке игрового сервиса Steam не соответствуют действительности, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ("Единая Россия").
Он рассказал, что в ходе пленарного заседания во вторник услышал обеспокоенность от представителей оппозиционной фракции о том, что сервис Steam может быть заблокирован в России.
"Я тут же связался прямо из зала заседания по телефону с коллегами из Роскомнадзора и ответственно опровергаю эту информацию. Это, видимо, был какой-то информационный вброс", - сказал Боярский.
Он подчеркнул, что никаких претензий к игровому сервису Steam нет, а контакт с его представителями налажен.