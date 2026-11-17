https://1prime.ru/20261117/stoimost-875279073.html
Биржевая стоимость кофе робуста опустилась ниже $3100 за тонну впервые с 1 марта
Биржевая стоимость кофе робуста опустилась ниже $3100 за тонну впервые с 1 марта - 17.11.2026, ПРАЙМ
Биржевая стоимость кофе робуста опустилась ниже $3100 за тонну впервые с 1 марта
Биржевая стоимость кофе сорта робуста теряет более 1%, показатель опустился ниже 3100 долларов за тонну впервые с 1 марта 2024 года, следует из данных ICE... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T12:46+0300
2026-11-17T12:46+0300
2026-11-17T12:52+0300
кофе
кофе робуста
цены
биржа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875279073.jpg?1794909133
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость кофе сорта робуста теряет более 1%, показатель опустился ниже 3100 долларов за тонну впервые с 1 марта 2024 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 12.18 мск стоимость январского фьючерса на кофе робуста снижалась на 1,31%, до 3098 долларов за тонну. Показатель опустился ниже 3100 долларов впервые с 1 марта 2024 года. С начала месяца стоимость робусты снизилась на 3,3%, а с начала года - на 21,5%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кофе, кофе робуста, цены, биржа
кофе, кофе робуста, цены, биржа
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость кофе сорта робуста теряет более 1%, показатель опустился ниже 3100 долларов за тонну впервые с 1 марта 2024 года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 12.18 мск стоимость январского фьючерса на кофе робуста снижалась на 1,31%, до 3098 долларов за тонну.
Показатель опустился ниже 3100 долларов впервые с 1 марта 2024 года.
С начала месяца стоимость робусты снизилась на 3,3%, а с начала года - на 21,5%.