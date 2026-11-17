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Биржевая стоимость кофе робуста опустилась ниже $3100 за тонну впервые с 1 марта

Биржевая стоимость кофе робуста опустилась ниже $3100 за тонну впервые с 1 марта - 17.11.2026, ПРАЙМ

Биржевая стоимость кофе робуста опустилась ниже $3100 за тонну впервые с 1 марта

Биржевая стоимость кофе сорта робуста теряет более 1%, показатель опустился ниже 3100 долларов за тонну впервые с 1 марта 2024 года, следует из данных ICE... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T12:46+0300

2026-11-17T12:46+0300

2026-11-17T12:52+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость кофе сорта робуста теряет более 1%, показатель опустился ниже 3100 долларов за тонну впервые с 1 марта 2024 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 12.18 мск стоимость январского фьючерса на кофе робуста снижалась на 1,31%, до 3098 долларов за тонну. Показатель опустился ниже 3100 долларов впервые с 1 марта 2024 года. С начала месяца стоимость робусты снизилась на 3,3%, а с начала года - на 21,5%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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