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Страны АТЭС обеспечивают почти половину мирового товарооборота, заявил посол КНР
Страны АТЭС обеспечивают почти половину мирового товарооборота, заявил посол КНР - 17.11.2026, ПРАЙМ
Страны АТЭС обеспечивают почти половину мирового товарооборота, заявил посол КНР
Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обеспечивают почти половину мирового товарооборота, заявил посол Китая в России Чжан... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T00:21+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обеспечивают почти половину мирового товарооборота, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Сегодня этот регион, где проживает около трети населения планеты, обеспечивает почти половину мирового товарооборота, средние доходы на душу населения в регионе выросли более чем вчетверо, а около однго миллиарда человек вырвались из нищеты", - сказал он "Известиям".
Дипломат напомнил, что саммит в Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября, станет третьим председательством КНР в АТЭС и главным дипломатическим мероприятием года для республики. По его словам, выбор города символизирует приверженность Китая принципам открытости и интеграции.
Посол отметил, что с момента создания АТЭС средний уровень таможенных пошлин в регионе снизился с 17% до 5%, а накопленный объем прямых иностранных инвестиций вырос с 1,1 триллиона до 28,9 триллиона долларов.
Китай остается крупнейшим торговым партнером для 13 экономик объединения, а его вклад в экономический рост региона достигает 64,2%, добавил дипломат. Он подчеркнул, что Пекин готов вместе с партнерами, включая Россию, определять новый вектор развития АТР.
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее сообщал, что лидеры России, США и Китая в четверг проведут встречу в резиденции председателя КНР.
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мировая экономика, китай, кнр, пекин, владимир путин, юрий ушаков, атэс, атр
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, АТЭС, АТР
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обеспечивают почти половину мирового товарооборота, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Сегодня этот регион, где проживает около трети населения планеты, обеспечивает почти половину мирового товарооборота, средние доходы на душу населения в регионе выросли более чем вчетверо, а около однго миллиарда человек вырвались из нищеты", - сказал он "Известиям".
Дипломат напомнил, что саммит в Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября, станет третьим председательством КНР в АТЭС и главным дипломатическим мероприятием года для республики. По его словам, выбор города символизирует приверженность Китая принципам открытости и интеграции.
Посол отметил, что с момента создания АТЭС средний уровень таможенных пошлин в регионе снизился с 17% до 5%, а накопленный объем прямых иностранных инвестиций вырос с 1,1 триллиона до 28,9 триллиона долларов.
Китай остается крупнейшим торговым партнером для 13 экономик объединения, а его вклад в экономический рост региона достигает 64,2%, добавил дипломат. Он подчеркнул, что Пекин готов вместе с партнерами, включая Россию, определять новый вектор развития АТР.
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее сообщал, что лидеры России, США и Китая в четверг проведут встречу в резиденции председателя КНР.