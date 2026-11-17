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Страны АТЭС обеспечивают почти половину мирового товарооборота, заявил посол КНР

Страны АТЭС обеспечивают почти половину мирового товарооборота, заявил посол КНР - 17.11.2026, ПРАЙМ

Страны АТЭС обеспечивают почти половину мирового товарооборота, заявил посол КНР

Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обеспечивают почти половину мирового товарооборота, заявил посол Китая в России Чжан... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T00:21+0300

2026-11-17T00:21+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обеспечивают почти половину мирового товарооборота, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Сегодня этот регион, где проживает около трети населения планеты, обеспечивает почти половину мирового товарооборота, средние доходы на душу населения в регионе выросли более чем вчетверо, а около однго миллиарда человек вырвались из нищеты", - сказал он "Известиям". Дипломат напомнил, что саммит в Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября, станет третьим председательством КНР в АТЭС и главным дипломатическим мероприятием года для республики. По его словам, выбор города символизирует приверженность Китая принципам открытости и интеграции. Посол отметил, что с момента создания АТЭС средний уровень таможенных пошлин в регионе снизился с 17% до 5%, а накопленный объем прямых иностранных инвестиций вырос с 1,1 триллиона до 28,9 триллиона долларов. Китай остается крупнейшим торговым партнером для 13 экономик объединения, а его вклад в экономический рост региона достигает 64,2%, добавил дипломат. Он подчеркнул, что Пекин готов вместе с партнерами, включая Россию, определять новый вектор развития АТР. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее сообщал, что лидеры России, США и Китая в четверг проведут встречу в резиденции председателя КНР.

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мировая экономика, китай, кнр, пекин, владимир путин, юрий ушаков, атэс, атр