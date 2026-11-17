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Суд признал банкротом бывшего владельца 88 апартаментов в Four Season
Суд признал банкротом бывшего владельца 88 апартаментов в Four Season - 17.11.2026, ПРАЙМ
Суд признал банкротом бывшего владельца 88 апартаментов в Four Season
Арбитражный суд Москвы по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ признал банкротом столичное ОАО "Декмос", бывшего владельца 88 апартаментов в отеле... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:48+0300
2026-11-17T13:48+0300
2026-11-17T13:48+0300
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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ признал банкротом столичное ОАО "Декмос", бывшего владельца 88 апартаментов в отеле Four Seasons Hotel Moscow, построенном на месте бывшей гостиницы "Москва", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд открыл в отношении компании конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Требования ФНС в размере более 261 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов "Декмоса".
Компания владела объектами недвижимости стоимостью более 7,7 миллиарда рублей, которые были отчуждены в пользу банка ВТБ.
За прошлый год "Декмос" получил убыток в 254 миллиона рублей, его активы – 490 тысяч рублей в виде финансовых вложений.
Арбитражный суд Москвы в апреле прекратил производство по иску ВТБ к "Декмосу" в связи с отказом истца от иска. Иск поступил в суд в июле 2024 года, в нем было заявлено два требования: "об обращении взыскания на нежилые помещения" и "об удовлетворении из стоимости, вырученной от продажи заложенного имущества, денежных требований, вытекающих из кредитного договора".
По состоянию на 2024 год "Декмосу" в отеле принадлежало 88 люксовых апартаментов и 180 машино-мест общей площадью более 15,9 тысячи квадратных метров. СМИ связывают эту компанию с осужденным экс-владельцем банка "Югра" Алексеем Хотиным.
В феврале прошлого года Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в 2024 году обратила в доход государства тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали Хотину и аффилированным с ним лицам. В их число вошли гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея "Модный сезон", уточняли в ведомстве.
Замоскворецкий суд в 2024 году приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима. Было установлено, что Хотин с подельниками похитили у "Югры" 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Следственный комитет РФ расследует в отношении Хотина еще одно дело о растрате, в котором ущерб превышает 240 миллиардов рублей.
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бизнес, россия, недвижимость, москва, алексей хотин, втб, югра, фнс россии
Бизнес, РОССИЯ, Недвижимость, МОСКВА, Алексей Хотин, ВТБ, ЮГРА, ФНС России
МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ признал банкротом столичное ОАО "Декмос", бывшего владельца 88 апартаментов в отеле Four Seasons Hotel Moscow, построенном на месте бывшей гостиницы "Москва", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд открыл в отношении компании конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Требования ФНС в размере более 261 миллиона рублей включены в реестр требований кредиторов "Декмоса".
Компания владела объектами недвижимости стоимостью более 7,7 миллиарда рублей, которые были отчуждены в пользу банка ВТБ.
За прошлый год "Декмос" получил убыток в 254 миллиона рублей, его активы – 490 тысяч рублей в виде финансовых вложений.
Арбитражный суд Москвы в апреле прекратил производство по иску ВТБ к "Декмосу" в связи с отказом истца от иска. Иск поступил в суд в июле 2024 года, в нем было заявлено два требования: "об обращении взыскания на нежилые помещения" и "об удовлетворении из стоимости, вырученной от продажи заложенного имущества, денежных требований, вытекающих из кредитного договора".
По состоянию на 2024 год "Декмосу" в отеле принадлежало 88 люксовых апартаментов и 180 машино-мест общей площадью более 15,9 тысячи квадратных метров. СМИ связывают эту компанию с осужденным экс-владельцем банка "Югра" Алексеем Хотиным.
В феврале прошлого года Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в 2024 году обратила в доход государства тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали Хотину и аффилированным с ним лицам. В их число вошли гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея "Модный сезон", уточняли в ведомстве.
Замоскворецкий суд в 2024 году приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима. Было установлено, что Хотин с подельниками похитили у "Югры" 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Следственный комитет РФ расследует в отношении Хотина еще одно дело о растрате, в котором ущерб превышает 240 миллиардов рублей.