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Суд вернул музыканту Miyagi иск к "Яндекс Музыка"
Суд вернул музыканту Miyagi иск к "Яндекс Музыка" - 17.11.2026, ПРАЙМ
Суд вернул музыканту Miyagi иск к "Яндекс Музыка"
Арбитражный суд Москвы вернул музыканту Азамату Кудзаеву (творческий псевдоним Miyagi) его иск о взыскании 900 тысяч рублей компенсации с музыкальной платформы... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T16:47+0300
2026-11-17T16:47+0300
2026-11-17T16:47+0300
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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы вернул музыканту Азамату Кудзаеву (творческий псевдоним Miyagi) его иск о взыскании 900 тысяч рублей компенсации с музыкальной платформы "Яндекс Музыка", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд еще в июле и тогда был оставлен без движения из-за ряда процессуальных нарушений, в том числе ввиду некорректной уплаты госпошлины.
Поскольку в установленный судом срок истец нарушения не устранил, суд решил вернуть ему исковое заявление без рассмотрения по существу. Это не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения иска, пояснил суд.
Основания исковых требований музыканта к ООО "Яндекс Музыка" не уточнялись.
В мае сообщалось, что сервис "КИОН Музыка" признал самым популярным треком 2010-х годов композицию I Got Love (авторы Рем Дигга, Miyagi & Эндшпиль).
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бизнес, технологии, общество , яндекс музыка
Бизнес, Технологии, Общество , Яндекс Музыка
МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы вернул музыканту Азамату Кудзаеву (творческий псевдоним Miyagi) его иск о взыскании 900 тысяч рублей компенсации с музыкальной платформы "Яндекс Музыка", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд еще в июле и тогда был оставлен без движения из-за ряда процессуальных нарушений, в том числе ввиду некорректной уплаты госпошлины.
Поскольку в установленный судом срок истец нарушения не устранил, суд решил вернуть ему исковое заявление без рассмотрения по существу. Это не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения иска, пояснил суд.
Основания исковых требований музыканта к ООО "Яндекс Музыка" не уточнялись.
В мае сообщалось, что сервис "КИОН Музыка" признал самым популярным треком 2010-х годов композицию I Got Love (авторы Рем Дигга, Miyagi & Эндшпиль).