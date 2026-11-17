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Суд вернул музыканту Miyagi иск к "Яндекс Музыка"

Суд вернул музыканту Miyagi иск к "Яндекс Музыка" - 17.11.2026, ПРАЙМ

Суд вернул музыканту Miyagi иск к "Яндекс Музыка"

Арбитражный суд Москвы вернул музыканту Азамату Кудзаеву (творческий псевдоним Miyagi) его иск о взыскании 900 тысяч рублей компенсации с музыкальной платформы... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:47+0300

2026-11-17T16:47+0300

2026-11-17T16:47+0300

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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы вернул музыканту Азамату Кудзаеву (творческий псевдоним Miyagi) его иск о взыскании 900 тысяч рублей компенсации с музыкальной платформы "Яндекс Музыка", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд еще в июле и тогда был оставлен без движения из-за ряда процессуальных нарушений, в том числе ввиду некорректной уплаты госпошлины. Поскольку в установленный судом срок истец нарушения не устранил, суд решил вернуть ему исковое заявление без рассмотрения по существу. Это не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд после устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения иска, пояснил суд. Основания исковых требований музыканта к ООО "Яндекс Музыка" не уточнялись. В мае сообщалось, что сервис "КИОН Музыка" признал самым популярным треком 2010-х годов композицию I Got Love (авторы Рем Дигга, Miyagi & Эндшпиль).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, общество , яндекс музыка