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Суд рассмотрит иск "дочки" турецкой Beko к "М.Видео" на 2,2 миллиарда рублей

Суд рассмотрит иск "дочки" турецкой Beko к "М.Видео" на 2,2 миллиарда рублей - 17.11.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск "дочки" турецкой Beko к "М.Видео" на 2,2 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы назначил на 11 декабря предварительные слушания по иску ООО "Беко", российской структуры турецкого производителя бытовой техники под... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T17:02+0300

2026-11-17T17:02+0300

2026-11-17T17:05+0300

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россия

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м.видео

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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 11 декабря предварительные слушания по иску ООО "Беко", российской структуры турецкого производителя бытовой техники под брендом Beko, к ООО "МВМ", структуре ритейлера "М.Видео" о взыскании около 2,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В иске заявлены требования о взыскании задолженности по оплате товара, переданного ответчику по договору поставки от 25 декабря 2020 года, в размере около 2,1 миллиарда рублей и более 81 миллиона рублей неустойки за просрочку платежей, рассчитанной по состоянию на 2 октября этого года. Иск был подан 9 ноября. Этот же суд в настоящее время рассматривает еще пару крупных исков к "МВМ" - от ООО "Рево чардж рус", торговой структуры "Мегафона", на сумму более 1,8 миллиарда рублей и от производителя электроники ООО "СалютДевайсы" (бренд SberDevices) на сумму более 6,6 миллиарда рублей. Комментируя последний иск, в "М.Видео" ранее заявили РИА Новости, что находятся в постоянном диалоге с контрагентом и что ритейлер занимается урегулированием спора и нацелен на выработку взаимоприемлемого решения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, мегафон, м.видео