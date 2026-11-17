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Британский суд отклонил иск против Sony о монопольных ценах на игры PlayStation

Британский суд отклонил иск против Sony о монопольных ценах на игры PlayStation - 17.11.2026, ПРАЙМ

Британский суд отклонил иск против Sony о монопольных ценах на игры PlayStation

Британский суд отклонил иск против Sony на 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) о монопольных ценах на игры PlayStation, сообщает агентство... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T18:36+0300

2026-11-17T18:36+0300

2026-11-17T18:36+0300

бизнес

лондон

sony

playstation

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ЛОНДОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Британский суд отклонил иск против Sony на 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) о монопольных ценах на игры PlayStation, сообщает агентство Рейтер. "Sony добилась отклонения иска в Лондоне на сумму почти 2 миллиарда фунтов стерлингов, в котором утверждалось, что монопольное положение производителя PlayStation привело к завышению цен на электронные игры. Суд полностью отклонил иск", - передает агентство. Как сообщается, лондонский апелляционный трибунал по вопросам конкуренции полностью отклонил иск, постановив, что истцы не смогли доказать, что Sony нарушила антимонопольное законодательство. По версии истцов, компания требовала, чтобы игры для приставок PlayStation продавались только в электронном магазине PlayStation Store, где цены завышены. Sony настаивала на том, что создала интегрированную игровую платформу, аналоги которой есть у конкурентов и которая приносит пользу потребителям.

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бизнес, лондон, sony, playstation