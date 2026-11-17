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Свидетель по делу о подрыве "Северных потоков" признался в суде

Свидетель по делу о подрыве "Северных потоков" признался в суде - 17.11.2026, ПРАЙМ

Свидетель по делу о подрыве "Северных потоков" признался в суде

Сотрудник немецкой чартерной компании, яхта которой использовалась для подрыва "Северных потоков", признался в немецком суде, что при передаче судна в аренду... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T02:01+0300

2026-11-17T02:01+0300

2026-11-17T02:01+0300

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дмитрий песков

северный поток - 2

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ГАМБУРГ, 17 ноя - ПРАЙМ. Сотрудник немецкой чартерной компании, яхта которой использовалась для подрыва "Северных потоков", признался в немецком суде, что при передаче судна в аренду лишь мельком взглянул на документы предполагаемых исполнителей теракта, впоследствии оказавшиеся поддельными. Высший земельный суд Гамбурга провел в понедельник седьмое заседание по делу о подрыве газопроводов. В качестве свидетеля, как передает корреспондент РИА Новости, был вызван 38-летний работник компании Mola Yachting, который в конце августа 2022 года подписал акт о передаче судна "Андромеды" в порту Росток-Варнемюнде предполагаемым исполнителям теракта. По его словам, при приемке яхты клиенты общались на английском языке с восточноевропейским акцентом. Свидетель объяснил, что удостоверение на право управления маломерным судном у арендаторов проверял не он. "Документ смотрел мой коллега Кенни", - сказал свидетель. Он отметил, что сам лишь поверхностно взглянул на предъявленные документы и не мог знать, были ли они подлинными. Согласно продемонстрированным в суде материалам дела, акт передачи "Андромеды" был оформлен на имя шкипера Михаила Попова, в документе также значился номер его удостоверения на право управления судном - 58437. Однако спустя четыре года работник компании уже не смог вспомнить, кто именно из пришедших на пирс за судном мужчин поставил роспись в протоколе в качестве шкипера. В ходе предыдущих заседаний суда выяснилось, что поставленный в акте передачи яхты "автограф" не совпадает с подписью в поддельном болгарском паспорте на имя Попова. Работник компании также уточнил, что при оформлении сделки арендаторы внесли залог в размере тысячи евро наличными. Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года. Бывшего украинского военного Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

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бизнес, общество , германия, украина, италия, дмитрий песков, северный поток - 2