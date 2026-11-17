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Третий свидетель подтвердил присутствие женщины на борту яхты "Андромеда"

Третий свидетель подтвердил присутствие женщины на борту яхты "Андромеда" - 17.11.2026, ПРАЙМ

Третий свидетель подтвердил присутствие женщины на борту яхты "Андромеда"

Третий свидетель по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" подтвердил в Высшем земельном суде Гамбурга присутствие женщины на борту яхты "Андромеда" в... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T20:01+0300

2026-11-17T20:01+0300

2026-11-17T20:01+0300

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германия

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дмитрий песков

северный поток - 2

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ГАМБУРГ, 17 ноя - ПРАЙМ. Третий свидетель по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" подтвердил в Высшем земельном суде Гамбурга присутствие женщины на борту яхты "Андромеда" в составе группы предполагаемых диверсантов, передает корреспондент РИА Новости. Суд провел во вторник восьмое по счету заседание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов. На нем двое других свидетелей - начальник порта Вик на острове Рюген и яхтсмен из Берлина - сообщили о том, что видели женщину среди экипажа на борту яхты. Выступивший после них в качестве еще одного свидетеля владелец прогулочной яхты, путешествовавший по Балтике вместе с берлинским яхтсменом, подтвердил встречу с экипажем "Андромеды" в шведском порту Сандхамн. "Видел на этой яхте женщину, она поднималась из каюты", - сказал он. Третий свидетель описал ее как стройную старше 30 лет с темными волосами длиной до плеч. Все трое подтвердили, что экипаж "Андромеды" состоял из пяти мужчин и одной женщины. Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

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украина, германия, берлин, дмитрий песков, северный поток - 2