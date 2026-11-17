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Свидетели заявили об участии женщины в подрыве "Северных потоков"

Свидетели заявили об участии женщины в подрыве "Северных потоков" - 17.11.2026, ПРАЙМ

Свидетели заявили об участии женщины в подрыве "Северных потоков"

Сразу двое свидетелей по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" заявили в Высшем земельном суде Гамбурга, что видели женщину на борту яхты "Андромеда" в... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T17:27+0300

2026-11-17T17:27+0300

2026-11-17T17:33+0300

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дмитрий песков

северный поток - 2

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ГАМБУРГ, 17 ноя - ПРАЙМ. Сразу двое свидетелей по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" заявили в Высшем земельном суде Гамбурга, что видели женщину на борту яхты "Андромеда" в составе группы предполагаемых диверсантов, передает корреспондент РИА Новости. Суд начал во вторник восьмое по счету заседание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков". Ранее о предполагаемом участии в диверсии женщины сообщали в суде только представители следствия, тогда как допрошенный в понедельник в качестве свидетеля сотрудник чартерной компании Mola Yachting упомянул лишь мужчин, снявших, по его словам, яхту в порту Росток-Варнемюнде. "В составе команды были пять мужчин и одна женщина", - сообщил на заседании выступивший в качестве свидетеля бывший начальник порта Вик на немецком острове Рюген. При этом он не смог детально описать внешность членов экипажа, включая женщину, объяснив это "плохой памятью на лица". Тем временем другой свидетель по делу, яхтсмен из Берлина, сообщил в суде, что во время его плавания по Балтийскому морю он видел экипаж "Андромеды" в двух небольших гаванях. Мужчина признался, что точно помнит в составе группы "привлекательную женщину". По его словам, на вид она выглядела моложе 40 лет. "Я ее видел, у нее были темно-русые или каштановые волосы до плеч или длиннее", - описал свидетель участницу диверсионной группы. Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

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украина, германия, берлин, дмитрий песков, северный поток - 2