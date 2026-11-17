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Танкер затонул в Черном море у берегов Болгарии

Танкер затонул в Черном море у берегов Болгарии - 17.11.2026, ПРАЙМ

Танкер затонул в Черном море у берегов Болгарии

Судно GAS HUSKY под флагом Либерии затонуло у берегов болгарской Бялы, сообщает новостной портал Maritime.bg. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:03+0300

2026-11-17T13:03+0300

2026-11-17T13:03+0300

мировая экономика

танкер

черное море

болгария

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Судно GAS HUSKY под флагом Либерии затонуло у берегов болгарской Бялы, сообщает новостной портал Maritime.bg. "Судно GAS HUSKY затонуло в Черном море", - говорится в материале. По информации портала, танкер перевозил пропан, его экипаж состоял из 19 человек, все они филиппинцы. Утром во вторник был активирован его аварийный радиобуй. Позднее танкер затонул в 80 километров от города Бяла. Болгарская авиация проводит поисково-спасательную операцию в районе, сообщает Maritime.bg. По информации телеканала bTV, судно подверглось атаке беспилотников.

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мировая экономика, танкер, черное море, болгария