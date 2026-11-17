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Танкер затонул в Черном море у берегов Болгарии
Танкер затонул в Черном море у берегов Болгарии - 17.11.2026, ПРАЙМ
Танкер затонул в Черном море у берегов Болгарии
Судно GAS HUSKY под флагом Либерии затонуло у берегов болгарской Бялы, сообщает новостной портал Maritime.bg. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:03+0300
2026-11-17T13:03+0300
2026-11-17T13:03+0300
мировая экономика
танкер
черное море
болгария
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Судно GAS HUSKY под флагом Либерии затонуло у берегов болгарской Бялы, сообщает новостной портал Maritime.bg. "Судно GAS HUSKY затонуло в Черном море", - говорится в материале. По информации портала, танкер перевозил пропан, его экипаж состоял из 19 человек, все они филиппинцы. Утром во вторник был активирован его аварийный радиобуй. Позднее танкер затонул в 80 километров от города Бяла. Болгарская авиация проводит поисково-спасательную операцию в районе, сообщает Maritime.bg. По информации телеканала bTV, судно подверглось атаке беспилотников.
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мировая экономика, танкер, черное море, болгария
Мировая экономика, танкер, Черное море, БОЛГАРИЯ
Танкер затонул в Черном море у берегов Болгарии
Maritime.bg: судно GAS HUSKY под флагом Либерии затонуло у берегов болгарской Бялы
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Судно GAS HUSKY под флагом Либерии затонуло у берегов болгарской Бялы, сообщает новостной портал Maritime.bg.
"Судно GAS HUSKY затонуло в Черном море", - говорится в материале.
По информации портала, танкер перевозил пропан, его экипаж состоял из 19 человек, все они филиппинцы. Утром во вторник был активирован его аварийный радиобуй. Позднее танкер затонул в 80 километров от города Бяла.
Болгарская авиация проводит поисково-спасательную операцию в районе, сообщает Maritime.bg.
По информации телеканала bTV, судно подверглось атаке беспилотников.