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Два танкера подорвались на мине в Ормузском проливе
Два танкера подорвались на мине в Ормузском проливе - 17.11.2026, ПРАЙМ
Два танкера подорвались на мине в Ормузском проливе
Два танкера подорвались на мине в Ормузском проливе, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:21+0300
2026-11-17T13:21+0300
2026-11-17T13:21+0300
ормузский пролив
иран
ксир
танкер
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ТЕГЕРАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Два танкера подорвались на мине в Ормузском проливе, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). "Несколько часов назад на двух судна-нарушителях произошел взрыв и последовал пожар в результате подрыва на мине", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале КСИР. Отмечается, что одно судов является нефтяным танкером, перевозившим более 2 миллионов баррелей сырой нефти, а второе - газовый танкер. Согласно КСИР, оба танкера пытались пройти по не санкционированному Ираном маршруту в Ормузском проливе при поддержке американских военных самолетов, которые должны были проложить путь судам через водный маршрут, минуя мины.
ормузский пролив
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ормузский пролив, иран, ксир, танкер
Ормузский пролив, ИРАН, КСИР, танкер
ТЕГЕРАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Два танкера подорвались на мине в Ормузском проливе, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).
"Несколько часов назад на двух судна-нарушителях произошел взрыв и последовал пожар в результате подрыва на мине", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале КСИР.
Отмечается, что одно судов является нефтяным танкером, перевозившим более 2 миллионов баррелей сырой нефти, а второе - газовый танкер.
Согласно КСИР, оба танкера пытались пройти по не санкционированному Ираном маршруту в Ормузском проливе при поддержке американских военных самолетов, которые должны были проложить путь судам через водный маршрут, минуя мины.