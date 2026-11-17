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Два танкера подорвались на мине в Ормузском проливе

Два танкера подорвались на мине в Ормузском проливе - 17.11.2026, ПРАЙМ

Два танкера подорвались на мине в Ормузском проливе

Два танкера подорвались на мине в Ормузском проливе, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:21+0300

2026-11-17T13:21+0300

2026-11-17T13:21+0300

ормузский пролив

иран

ксир

танкер

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ТЕГЕРАН, 17 ноя - ПРАЙМ. Два танкера подорвались на мине в Ормузском проливе, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). "Несколько часов назад на двух судна-нарушителях произошел взрыв и последовал пожар в результате подрыва на мине", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале КСИР. Отмечается, что одно судов является нефтяным танкером, перевозившим более 2 миллионов баррелей сырой нефти, а второе - газовый танкер. Согласно КСИР, оба танкера пытались пройти по не санкционированному Ираном маршруту в Ормузском проливе при поддержке американских военных самолетов, которые должны были проложить путь судам через водный маршрут, минуя мины.

ормузский пролив

иран

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ормузский пролив, иран, ксир, танкер